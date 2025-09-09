Hugo Tarres zadebiutował w 2024 roku, ale światła reflektorów skupiły się na nim, gdy zagrał w „Hamlecie” w reżyserii Jana Englerta. Widzowie i krytycy byli pod wrażeniem jego talentu aktorskiego i charyzmy scenicznej. Hugo Tarres oprócz roli w wielkim spektaklu ma także na swoim koncie produkcje filmowe. Zagrał między innymi w: „Krucjacie”, czy też „Piep*zyć Mickiewicza”. Teraz ma na swoim koncie kolejny, wielki sukces. Jego fani od razu zaczęli mu gratulować. Nie kryli poruszenia!

Jan Englert dał mu niezwykłą szansę! Zagrał „HAMLETA”. Kim jest 22-letni Hugo Tarres?

Hugo Tarres zagrał „Hamleta”, a teraz ma kolejny sukces! Aż trudno w to uwierzyć…

Hugo Tarres odkąd wystąpił w „Hamlecie” w reżyserii Jana Englerta w Teatrze Narodowym, to nie może narzekać na brak zajęć. Ciągle otrzymuje nagrody za niezapomniany debiut teatralny. Wiele osób podkreśla, że 22-latek to najmłodszy odtwórca roli Hamleta w historii Polski. Teraz aktor dołączył do stałej obsady Teatru Narodowego. Podzielił się radosną nowiną z fanami na Instagramie:

„Wielka radość! Hugo Tarres dołączył do zespołu Teatru Narodowego! Życzymy kolejnych wspaniałych ról, inspirujących artystycznych wyzwań, pięknych spotkań na scenie i widowni. Hugo Tarres jest studentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Współpracował z wrocławskim Teatrem Muzycznym Capitol – zagrał Merkucja w musicalu ROMEO i JULIA wg Williama Shakespeare’a, z muzyką Endy’ego Ydena w reżyserii Jana Klaty. W 2024 roku, wraz z Mateuszem Tomaszewskim, został laureatem Grand Prix 44. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu” — czytamy we wpisie.

Premiera „Hamleta” Jana Englerta: Kuba Wojewódzki z tajemniczą kobietą, Kinga Rusin z ukochanym…