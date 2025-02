7 lat po śmierci Agnieszki Kotulanki wciąż nie milkną echa jej burzliwego życia i tajemniczej relacji z Pawłem Wawrzeckim. Nawet na jej pogrzebie doszło do skandalu!

Kotulanka była w trakcie leczenia: Postanowiła wyjść z nałogu

Skandal na pogrzebie Kotulanki! Paweł Wawrzecki usłyszał ostre słowa od żałobników

Agnieszka Kotulanka, niezapomniana Krystyna Lubicz z „Klanu”, odeszła 20 lutego 2018 roku. Jej śmierć wstrząsnęła fanami i środowiskiem aktorskim, bo choć od lat zmagała się z chorobą alkoholową, wielu liczyło, że uda jej się pokonać nałóg. Siedem dni później odbył się pogrzeb, który miał być okazją do godnego pożegnania, jednak zamiast ciszy i refleksji, doszło do nieprzyjemnego incydentu.

Wśród żałobników nie zabrakło gwiazd, które przez lata współpracowały z aktorką. Na cmentarzu pojawili się m.in. koledzy z planu „Klanu”, ale także jej były partner, Paweł Wawrzecki. To właśnie jego obecność wzbudziła ogromne emocje – do tego stopnia, że z tłumu padły ostre słowa skierowane wprost do niego:

Miał pan tupet, że pan tu przyszedł! – miał usłyszeć Wawrzecki od jednego z uczestników pogrzebu.

Agnieszka Kotulanka na starych zdjęciach

Atmosfera zrobiła się napięta. Nie wszyscy byli gotowi, by oskarżać aktora o cokolwiek, ale znaleźli się i tacy, którzy wyraźnie nie życzyli go sobie w tym miejscu. W jego obronie stanął Andrzej Grabarczyk, przypominając, że każdy ma prawo pożegnać bliską osobę – niezależnie od przeszłości.

O co ta cała awantura? Od lat w branży krążyły różne wersje ich relacji. Z jednej strony mówiło się, że rozstanie z Wawrzeckim miało doprowadzić Kotulankę do załamania i pogłębienia się jej problemów z alkoholem. Miała źle znieść jego odejście i czuć się odrzucona.

Ale są też głosy, że to właśnie Kotulanka miała być trudnym partnerem. Wawrzecki miał przez długi czas znosić jej wybuchowy charakter i wymagania, aż w końcu powiedział „dość”. Ich znajomi twierdzili, że aktor „dał jej wiele, ale otrzymał w zamian bardzo niewiele”.

Nie żyje aktorka serialu Klan: Agnieszka Kotulanka

Niezależnie od tego, jaka była prawda, jedno jest pewne – Kotulanka i Wawrzecki byli jedną z najbardziej tajemniczych par polskiego show-biznesu, a ich historia do dziś budzi kontrowersje. Nawet po śmierci aktorki emocje nie opadły, a wydarzenia z jej pogrzebu pokazują, że niektóre żale i spory nie odchodzą z ludźmi.

Czy byłego partnera rzeczywiście można winić za jej los? A może to kolejny dowód na to, że publiczne osoby nigdy nie mogą liczyć na chwilę spokoju – nawet w obliczu śmierci?