Żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 114 Batalionu Lekkiej Piechoty od lat utrzymywali bliską relację z panią kapitan Barbarą Grocholską-Kurkowiak. Podczas regularnych wizyt w jej zakopiańskim domu zauważyli poważny problem – nasza bohaterka po prostu marzła. Stary dom z nieszczelnymi ścianami i przestarzałymi oknami maksymalnie dało się ogrzać do 16 stopni.

Do akcji przyłączyła się firma WIŚNIOWSKI

98-letnia uczestniczka Powstania Warszawskiego, dwukrotna olimpijka, trenerka narciarstwa i poetka zasługiwała na lepsze warunki. Żołnierze postanowili działać poza czasem służby, z potrzeby serca.

Wojskowi wspólnie rozpoczęli renowację budynku, by ich bohaterka mogła wreszcie mieszkać w cieple i komforcie. Do akcji przyłączyła się firma WIŚNIOWSKI, która wsparła ten wyjątkowy projekt.