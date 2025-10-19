98-letniczka uczestniczka Powstania Warszawskiego w końcu żyje z godnością. Żołnierze WOT-u wyremontowali jej dom
Jej zakopiański domek przez lata ledwo udawało się ogrzać do 16 stopni.
Żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 114 Batalionu Lekkiej Piechoty od lat utrzymywali bliską relację z panią kapitan Barbarą Grocholską-Kurkowiak. Podczas regularnych wizyt w jej zakopiańskim domu zauważyli poważny problem – nasza bohaterka po prostu marzła. Stary dom z nieszczelnymi ścianami i przestarzałymi oknami maksymalnie dało się ogrzać do 16 stopni.
Do akcji przyłączyła się firma WIŚNIOWSKI
98-letnia uczestniczka Powstania Warszawskiego, dwukrotna olimpijka, trenerka narciarstwa i poetka zasługiwała na lepsze warunki. Żołnierze postanowili działać poza czasem służby, z potrzeby serca.
Wojskowi wspólnie rozpoczęli renowację budynku, by ich bohaterka mogła wreszcie mieszkać w cieple i komforcie. Do akcji przyłączyła się firma WIŚNIOWSKI, która wsparła ten wyjątkowy projekt.
Przedsiębiorstwo przekazało 20 sztuk nowych, ciepłych okien i drzwi, w tym modele wejściowe i tarasowe. Jak podkreśliła Monika Młynarczyk, dyrektor marketingu firmy WIŚNIOWSKI, to rozwiązania zapewniające komfort cieplny, bezpieczeństwo i trwałość.
Warto dodać, że wśród pracowników firmy WIŚNIOWSKI są także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy z zaangażowaniem łączą służbę społeczną z codzienną pracą zawodową.
Na miejscu remontowanego domu obecni byli przedstawiciele firmy WIŚNIOWSKI wraz z żołnierzami. Reakcja pani Barbary na okazaną pomoc była niezwykle wzruszająca.
„Dziękuję, wpuściliście do mojego domu światło!” – tak skomentowała pomoc 98-letnia powstanka. Te słowa wzruszyły wszystkich uczestników akcji do łez.
Dzięki wspólnym działaniom żołnierzy i firmy WIŚNIOWSKI pani Barbara Grocholska-Kurkowiak może wreszcie spokojnie cieszyć się jesienią życia w ciepłym i przytulnym domu. To piękny przykład tego, jak ważne jest dbanie o naszych bohaterów i zachowanie żywej historii od zapomnienia.
Źródło: informacja prasowa