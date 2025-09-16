Joanna Krupa od lat uchodzi za jedną z najpopularniejszych polskich modelek na świecie. Teraz jednak w sieci pojawiły się mocne oskarżenia pod jej adresem. Była agentka gwiazd wyznała, że współpraca z Krupą skończyła się dla niej ogromnym rozczarowaniem i latami sądowych batalii.

Agentka gwiazd wyjawia prawdę o Joannie Krupie! ,,Zrobiła skok na kasę”

Joanna Krupa to nazwisko, które od lat elektryzuje fanów show-biznesu. Modelka, prowadząca „Top Model”, przez lata kreowała wizerunek profesjonalistki, jednak teraz jej reputacja znalazła się pod ostrzałem. Wszystko przez wypowiedź agentki gwiazd- Gosi Leitner, która w rozmowie z Patrykiem Czerniejewskim, w podcaście ,,Chcę pogadać” wróciła pamięcią do współpracy z Krupą i nie gryzła się w język.

Jeżeli miałabym jedną rzecz zmienić, to podpisałabym umowę z Joanną Krupą. Nie dałabym się przekonać, że ona nie ma czasu podpisać umowy, że ustalenia na mailach są wiążące – stwierdziła.

Według niej sytuacja skomplikowała się w momencie, gdy modelce posypało się małżeństwo i finanse.

Kiedy ogłosiła bankructwo w Stanach, żeby nie spłacać długów, zrobiła skok na kasę – przynajmniej tak to wygląda. W dokumentach, które musiała przedstawić nam i sądowi, okazało się, że jej prawniczka podważa te ustalenia mailowe. To spowodowało, że ja przez wiele lat byłam uwikłana w sprawę, którą moja spółka ostatecznie wygrała – ujawniła.

Była agentka nie kryje, że mimo wygranej, wciąż czuje niesmak.

,, Emocjonalny niesmak, zażenowanie pozostały, do tej pory je gdzieś tam noszę. Nie spodziewałam się, że mam po drugiej stronie osobę, która korzysta ze mnie, póki jej to jest na rękę, a później bezwzględnie może próbować mnie pogrążyć” – dodała.

Słowa te odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Fani Krupy zastanawiają się, jak modelka odniesie się do tych zarzutów i czy zdecyduje się skomentować sprawę.