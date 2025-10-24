Agnieszka Warchulska zaatakowana kamieniami na Wilanowie! „Usłyszałam: Zdechnij, s***o”
Dramat aktorki w "najbezpieczniejszej" warszawskiej dzielnicy. "Jeden z kamieni przeleciał koło mojej głowy".
Agnieszka Warchulska zwykle znajduje ukojenie w wieczornych biegach. Tym razem jednak spacer zamienił się w koszmar. Aktorka została zaatakowana przez grupę nastolatków, którzy obrzucili ją kamieniami i jajkami. Jej emocjonalne nagranie, w którym opisuje tamte chwile, wywołało ogromne poruszenie.
Warchulska o brutalnym incydencie. „Jeden z kamieni przeleciał koło mojej głowy”
Spokojny wieczór na warszawskim Wilanowie zamienił się w scenę z dramatu. Agnieszka Warchulska, znana z seriali „Na dobre i na złe” czy „Pitbull”, postanowiła pobiegać w okolicach ulicy Vogla. To, co miało być chwilą relaksu, zakończyło się atakiem, który wstrząsnął artystką.
Aktorka nie pozostała bierna i w mediach społecznościowych opublikowała szczere nagranie, w którym szczegółowo opisała całe zdarzenie.
Przed chwilą obrzucono mnie z całej siły kamieniami i jajkami. Nie pojmuję, co się dzieje z tym światem, ale on nie idzie w dobrym kierunku – zaczęła swoją opowieść, wciąż będąc pod wpływem silnych emocji.
Jak relacjonuje, agresorami była gruka nastolatków poruszających się na podkręconych hulajnogach i rowerach. To, co najbardziej wstrząsnęło Warchulską, to nie sama fizyczna napaść, ale towarzysząca jej przerażająca agresja słowna i lekceważenie dla ludzkiego bezpieczeństwa.
Jeden z tych kamieni przeleciał koło mojej głowy – wyznała.
Atak nie ograniczył się tylko do rzucania przedmiotami. Artystka usłyszała od napastników wulgarne i nienawistne okrzyki. „Usłyszałam: Zdechnij, s**o, J***ć ją” – relacjonowała Warchulska.
W swojej wypowiedzi zwróciła również uwagę na paradoksalny kontekst całej sytuacji. Miejsce ataku to elegancki Wilanów oraz sprzęt, na którym poruszali się napastnicy, skłoniły ją do gorzkiej refleksji.
To były podkręcone prywatne hulajnogi, więc to były dzieciaki z tzw. bogatych, dobrych domów. Jestem wstrząśnięta – podsumowała.
Incydent, którego ofiarą padła Agnieszka Warchulska, pokazuje, że problem agresji wśród młodzieży nie omija nawet najspokojniejszych i najbardziej ekskluzywnych dzielnic.
Pytanie | 24 października 2025
A co ta pani powiedziała wcześniej do chłopaków?
Warszawa | 24 października 2025
Wilnow, to dzielnica z największą liczbą rodzin z niebieską kartą. Tam mieszkają tylko słoiki, ukry i ruscy, którzy zasłaniają swoje tablice rejestracyjne.