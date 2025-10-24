Agnieszka Warchulska zwykle znajduje ukojenie w wieczornych biegach. Tym razem jednak spacer zamienił się w koszmar. Aktorka została zaatakowana przez grupę nastolatków, którzy obrzucili ją kamieniami i jajkami. Jej emocjonalne nagranie, w którym opisuje tamte chwile, wywołało ogromne poruszenie.

Warchulska o brutalnym incydencie. „Jeden z kamieni przeleciał koło mojej głowy”

Spokojny wieczór na warszawskim Wilanowie zamienił się w scenę z dramatu. Agnieszka Warchulska, znana z seriali „Na dobre i na złe” czy „Pitbull”, postanowiła pobiegać w okolicach ulicy Vogla. To, co miało być chwilą relaksu, zakończyło się atakiem, który wstrząsnął artystką.

Aktorka nie pozostała bierna i w mediach społecznościowych opublikowała szczere nagranie, w którym szczegółowo opisała całe zdarzenie.