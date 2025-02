Agnieszka Woźniak Starak wystąpi w filmie Dody?

Ich konflikt sięga 2014 roku, kiedy to na gali Niegrzeczni doszło między nimi do konfrontacji. Wszystko zaczęło się od odcinka programu „Na językach”, w którym rodzina Dody została przedstawiona w niekorzystnym świetle. Piosenkarka uznała to za atak na swoją prywatność, co doprowadziło do eskalacji konfliktu. Od tamtej pory obie unikały się i publicznie nie szczędziły sobie uszczypliwości.

Ostatnio Doda zapowiedziała pracę nad filmem dokumentalnym, który ma pokazać jej życie i karierę w nowym świetle. Piosenkarka postanowiła zaprosić do projektu osoby, z którymi miała na przestrzeni lat różne relacje. W tym także te, które miały z nią konflikty. Wśród nich znalazła się Agnieszka Woźniak-Starak, która jednak odrzuciła propozycję udziału.

Zapytana przez serwis „Party” o możliwość pojednania z Dodą, dziennikarka odpowiedziała krótko, dając do zrozumienia, że temat jest dla niej zamknięty.

Nie, nie, te tematy mamy od wielu lat za sobą! Nawet nie chcę zaglądać do tego ogródka – powiedziała w rozmowie.

Jej reakcja na pytanie o ewentualny udział w filmie była jeszcze bardziej wymowna. Prezenterka zareagowała śmiechem, co jasno wskazuje na jej stosunek do całej sprawy. Tym samym Woźniak-Starak dołączyła do grona osób, które odmówiły występu w dokumencie Dody, wśród których znalazł się również jej były mąż, Radosław Majdan.