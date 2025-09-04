Dziś fani Agnieszki Woźniak-Starak byli bardzo zdziwieni, gdy zobaczyli ją na antenie ”Pytania na śniadanie”. Od razu zaczęły się na forach dyskusyjnych spekulacje, że dziennikarka po chwilowej emeryturze już wraca do telewizji.

Agnieszkę Woźniak-Starak pojawiła się w „Pytaniu na śniadanie”

Przypomnijmy, w czerwcu 2023 roku Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na odejście z TVN po 12 latach pracy. Dziennikarka była jedną z największych gwiazd stacji m.in. prowadziła hity takie jak ”Na językach”, ”Azja Express”,”Mam Talent”, czy ”Dzień Dobry TVN”. Jej odejście było prawdziwym szokiem dla fanów i całej branży medialnej.

Trudno mi w to uwierzyć, ale właśnie minęło 20 lat od mojego telewizyjnego debiutu. Przez ten czas przeżyłam kilka żyć, po drodze zamieniając TVP na TVN. Moja zawodowa droga, podobnie jak ta życiowa, bywała trudna i wyboista, ale jednak na tyle ciekawa i pełna zaskakujących zwrotów akcji, że nigdy nie wybrałabym innej. Zawsze marzyłam o tym, żeby moja praca była moją pasją i to się udało. Zawsze z wielkim entuzjazmem rzucałam się na nowe wyzwania, bo lubię zmiany. No właśnie, lubię zmiany… DLATEGO PO 12 LATACH ZDECYDOWAŁAM, ŻE ODCHODZĘ Z TVN-u – napisała wówczas.

Po rozstaniu ze stacją Woźniak-Starak zwolniła tempo i wyjechała na ukochane Mazury, w których czuje się wspaniale. Tam może żyć bliżej natury m.in. zajmując się końmi, czy swoimi psami. Natomiast najwięcej czasu poświęca na uprawę swojego ogródka. Opowiedziała o życiu na emeryturze podczas wizyty w „Pytaniu na śniadanie”:

Moja codzienność wygląda tak, że ciągle jestem na koniach. Mieszkam na wsi w dużej mierze, na Mazurach i wokół tego kręci się moje życie, wokół zwierząt, koni, psów, mojego ogródka. Nie będę ściemniała, że ja tam sama wszystko robię w tym warzywniaku, bo to absolutnie nie prawda, ale uwielbiam tam chodzić i zbierać plony – powiedziała reporterowi programu śniadaniowego.

Dodała też, że nie tęskni za kamerą i na razie nie planuję spektakularnego powrotu do telewizji, a przede wszystkim prowadzeniu nowego programu. Z widzami śniadaniówki podzieliła się tym, co teraz zajmuje jej większość czasu i na czym obecnie się skupia:

Telewizyjnych planów na razie nie ma. Ja sobie mnóstwo zajęć znajduję w życiu. Zaczęłam grać w tenisa, byłam na obozie tenisowym. Uwielbiam czytać, uwielbiam spędzać czas sama ze sobą, z moimi bliskimi. Może przyjdzie taki moment, że zatęsknię za tą adrenaliną i za tym czerwonym światełkiem i telewizją na żywo, którą oczywiście kocham i nie przestanę. Zobaczymy, co jeszcze się wydarzy kiedyś. Teraz jest taki moment na takie totalne relaksowanie się, refleksję i bycie ze sobą – opowiadała.

Choć Agnieszka nie chce wracać na stałe do telewizji, to widzowie jeszcze ją zobaczą! Z okazji jubileuszu ”Dzień Dobry TVN” pojawi się w specjalnym odcinku, który poprowadzi razem z Ewą Drzyzgą.