Wczoraj odbyły się uroczyste pierwsze urodziny Apolonii! Moja córeczka miała absolutnie wyjątkowy dzień, a to dlatego, że na swojej drodze spotkałam totalnie niesamowite kobiety! Za magiczną i kosmiczną oprawę odpowiadały KOBIETY RAKIETY @alexandragawryszewska @wiewiorkaispolka oraz @galeriaslodkosci ❤️💥 1. @wiewiorkaispolka – projektantki, które rysują, projektują i wykonują wiewiórcze dekoracje! Mają swój własny sklep internetowy gdzie możecie znaleźć perfekcyjne, dekoracyjne kolekcje tematyczne 🤯 Chyba nie musze dodawać, że mają najpiękniejsze balony z helem jakie widziałam w swoim życiu! A na swoim instagramie pokazują i zdradzają tajniki swojej pracy, gdzie podpowiadają jak samemu zrobić niepowtarzalne dekoracje na przyjęcie! Przesympatyczne, profesjonalne do szpiku kości. Dziękuję Dziewczyny przebiłyście stukrotnie moje oczekiwania! 💥🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 2. @galeriaslodkosci – CUKIERNICZA MISTRZYNI! Nie mogłam uwierzyć, że można stworzyć tak cudowne i jednocześnie przepyszne słodkości. Detale ciastek, babeczek, tortu wykonane z taką dokładnością, że aż ciężko uwierzyć, że zrobiły to ludzkie dłonie! Jako totalna antyfanka tortów zeżarłam cały wielki kawałek, mając nadzieje, że zostanie jeszcze do domu, choć mała cząstka! Słodkości skradły serca nie tylko najmłodszym, ale także dorosłym, którzy cieszyli się z porcji ‚na wynos’. Chylę czoła i kłaniam się w pół. 3. @alexandragawryszewska gdyby nie Ola, moja prawa ręka i często także trzecia część mojego mózgu urodziny by się nie odbyły. To ona odpowiadała za całą organizacje, kontakt, wybór menu (z ogromnym moim naciskiem na schabowego), wybór lokalu, kontakt z dziewczynami, umowy itd. itd. Olu jesteś organizacyjną królową! Nie wiem co bym zrobiła bez Ciebie – nie tylko podczas urodzin, ale także w ostatnich latach mojego życia. DZIĘKUJĘ! KOBIETY RAKIETY! To był cudowny rodzinny czas. Udało mi się ściągnąć do Warszawy nawet moją jedyną i najbliższą rodzinę. Dziękuję za przybycie także ludziom, którzy nie są moimi krewnymi, a czuje się przy nich kochana i akceptowana, wzbogaciliście swoją obecnością ten wyjątkowy dzień Apolonii i mój. No to tyle 🙈