Edyta Górniak i Bart Pniewski jakiś czas temu wdali się w medialny konflikt między sobą. Wszystko zaczęło się od rozstania ich dzieci, Allana i Nicol. Choć wydawałoby się, że sprawa ucichła, nic z tego. Oboje co chwile upubliczniali kolejne zarzuty wobec siebie.

Edyta Górniak reaguje na zarzuty Pniewskiego. „Kiedy marzeniem narcyza są progi za wysokie na jego nogi”

Allan Krupa wydał oświadczenie

Wczoraj Bart Pniewski poszedł o krok dalej i zamieścił w mediach społecznościowych szereg relacji, w których sugeruje, że Edyta… próbowała go podrywać. Gdy miał ją odrzucić, rozpoczęła się seria medialnych ,,akcji”:

Gdy zapomniana diva, której zaloty odrzuciłeś, od wielu miesięcy mści się, próbując naruszyć twoje dobre imię, najpierw prywatnie wśród znajomych, a jak to nie przyniosło rezultatu zaczęła publicznie, wiedząc, że jej odklejki zawsze podłapują media i to jest jedyne czym może o sobie przypomnieć opinii publicznej – napisał.

Teraz głos zabrał Allan Krupa, który do tej pory konsekwentnie milczał. Natomiast miarka się przebrała, kiedy Bart po raz kolejny uderzył w jego mamę. Przedstawił swoją wersje wydarzeń:

„Zachowanie na poziomie intelektualnym, co najwyżej nastolatka, które reprezentuje w ostatnim czasie swoją sobą 40-letni Bartosz Pniewski, jest dokładnym powodem, dlaczego zawsze ignoruję i z daleka trzymam się od wszelkich internetowych dram i afer, a wszelkie poglądy zachowuję dla siebie. Tak też by było, pomimo oczerniania mnie i szerzenia kłamstw na mój temat, nie reagowałbym na to żałosne zachowanie, lecz gdy do całej sytuacji wciągana jest moja rodzina i to jeszcze w tak bezczelny sposób, nie pozostanę w tej kwestii obojętny i zostawiam tu finalne oświadczenie” – zaczął Krupa.

Tłumaczy, że od początku chciał załatwić wszystko polubownie, z kulturą i niepublicznie, dlatego nic nie komentował. Natomiast nie pozwoli na oczernianie swojej rodziny:

Na czas trwania tej pseudo-zawodowej relacji, ten człowiek i jego rodzina, nie otrzymali ode mnie kompletnie NIC, poza dobrem, miłością, wsparciem i lojalnością, tym samym nigdy nie dałem nikomu żadnych powodów do jakiegokolwiek gniewu, czy żalu wobec mnie, tym bardziej wobec mojej mamy – podkreśla.

Stwierdza, że to wyjątkowy przypadek narcystycznego manipulanta, bo gdy traci kontrolę nad czymś, lub kimś, kogo posiadał w swym gronie dla swojej korzyści, dostaje szału i potrzeby zemsty.

Znając fakty, wszytko wskazuje na to, że Bartoszowi ewidentnie zaczęło palić się pod nogami i poczuł werwę, by przez bezczeszczenie nazwiska mojego i mojej mamy, złapać ostatnią szansę na jakiekolwiek zaistnienie w mediach, bo to, niestety, ceni sobie najbardziej – pisze Allan.

Postanowił więc przedstawić po kolei swoją wersje wydarzeń. Jak doszło do rozstania, zabrania sprzętu ze studia i zarzuty w stronę jego mamy Edyty Górniak:

„A) Moje rozstanie – rozeszliśmy się polubownie, wręcz utrzymaliśmy stały, przyjacielski kontakt po sprawie, a z Bartoszem pozostałem w „profesjonalnych” relacjach. Bartosz, wbrew mojej woli (bo w przeciwieństwie do niego, mnie zbytnio nie jarają artykuły), pomimo kłamania w żywe oczy ludziom, że ogłoszenie tego było wspólną ze mną decyzją, ogłosił to bez konsultacji ze mną, pomimo ówczesnych ustaleń o zachowaniu tego W prywatności. W tym samym autorskim ogłoszeniu Bartosza, padły oczerniające słowa kierowane do mojej mamy, w czego kwestii przestałem być obojętny i postanowiłem finalnie zakończyć współpracę z tym człowiekiem, co przenosi nas do kolejnego wątku.

B) Zabranie mojego sprzętu ze studia – to był ostatni krok zamykający tą współpracę, w czym pomogła mi moja mama, za co jestem jej niezmiernie wdzięczny, bo sam nie dałbym rady. Co najśmieszniejsze, pomijając sam fakt, że zabrałem MOJE własne rzeczy, nie wspólne, nie firmowe, to przed faktem poinformowałem o tym Bartosza, a nawet jego córkę, na co nikt nie miał żadnych przeciwwskazań, wręcz dostałem na to słowne wsparcie. Ku mojemu zdziwieniu, dzień po, gdy zabrałem już swój sprzęt, nagle widzę… Nawet nie wiem jak to nazwać. Mimo zgodności i wiedzy o moich planach ze wszystkimi – publikowanie na instastory wielkiego szoku, rozpaczy i swojej płaczącej córki. No nie wiem, może nikt nie uwierzył w moje słowa i że na serio już nie pozwolę dłużej na takie traktowanie.

C) Uderzanie w moją mamę – jakby miała z tą sytuacją coś więcej wspólnego, po za bezcennym spieraniem mnie w ciężkim momencie życia, a i oczywiście ciągłego widnienia jej nazwiska na

Instagramie Bartosza, który śmie jeszcze przy swoim zachowaniu poruszać temat stalkingu – oczywiście, jakoś trzeba uzasadnić korzystanie z nazwiska mojej mamy. Hmm, no bo nie rozumiem, przecież to ja jestem przyczyną nieopanowanych emocji Bartosza, więc czemu jak już tak nisko upada, by oczerniać innych ludzi w internecie, to tak bardzo żyje publicznie personą mojej mamy? Myślę, że nie trzeba mocno myśleć, aby wyciągnąć wniosek”.