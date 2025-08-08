Andrzej Duda oficjalnie zamknął rozdział prezydentury i wrócił do rodzinnego Krakowa. Choć wciąż towarzyszy mu ochrona, były prezydent nie stroni od codziennych obowiązków, które… wykonuje samodzielnie. Ostatnio widziano go, gdy w rękach niósł sporych rozmiarów karton – i to nie byle gdzie.

Po przeprowadzce z Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda rozpoczął nowe życie w roli „cywila”. Jak sam zapowiadał, powrót do Krakowa był jego priorytetem, a teraz słowa stały się faktem. W czwartek dziennikarze „Faktu” uchwycili byłego prezydenta w mało oficjalnych okolicznościach.

Andrzej Duda zatrzymał się pod Krakowem, by odwiedzić znajomego. Na miejscu, w towarzystwie ochrony SOP, samodzielnie wnosił spory karton do domu. Agenci skupiali się na bezpieczeństwie polityka, więc cała „logistyka” została w jego rękach.

Rodzina Dudów posiada w Krakowie 132-metrowy apartament i garaż o powierzchni 19 mkw. Na zakup nieruchomości wzięli niemal pół miliona kredytu, który wciąż spłacają – wynika z oświadczenia majątkowego byłego prezydenta.

Jeszcze dzień wcześniej Andrzej Duda prosto z Pałacu udał się do Częstochowy, gdzie wieczorem wziął udział w Apelu Jasnogórskim. Towarzyszył mu kapelan z czasów prezydentury, ks. Zbigniew Kras, jednak bez obecności żony Agaty.

Były prezydent wciąż nie zdradził oficjalnie swoich dalszych planów. Jak ustalił „Fakt”, zawodowa emerytura na razie nie wchodzi w grę – w planach może pojawić się międzynarodowy projekt związany z Inicjatywą Trójmorza. Wiadomo już jednak, że Andrzej Duda nie wróci na Uniwersytet Jagielloński – uczelnia potwierdziła, że umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron.

