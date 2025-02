Andrzej Nejman w atmosferze skandalu stracił stanowisko dyrektora Teatru Kwadrat w 2023 roku. „Gazeta Wyborcza” w swoim materiale opisała „skandaliczne zachowanie dyrektora Teatru Kwadrat”. Pracownicy oskarżyli go o mobbing i nadużywanie alkoholu w miejscu pracy.

Nejman nadaje sprzed sądu

Po wpłynięciu anonimowej skargi do stołecznego ratusza prezydent Rafał Trzaskowski zlecił kontrolę i rozpisał konkurs na nowego dyrektora. Kontrola wykazała, że faktycznie doszło do wielu uchybień, głównie w sprawach finansowych m.in. na konto żony Nejmana wpłynęło 300 tys. zł z kontra teatru. Ostatecznie określono pracę dyrektora jako „wykraczające poza standardy etyki”.

W kolejnym konkursie działalność teatru przejęła aktorka Ewa Wencel. Po zmianie na stanowisku z placówką rozstało się kilku aktorów, w tym Paweł Małaszyński.

Andrzej Nejman od początku twierdził, że jest niewinny. Teraz usłyszał wyrok sądu w tej sprawie. Po wyjściu z sali sądowej od razu zabrał głos na swoim Instagramie. Oświadczył, że został oczyszczony z zarzutów.

Kochani, od dwóch lat jestem opluwany za to, jak prowadziłem Teatr Kwadrat (…). Przez rok była prowadzona ta sprawa i właśnie przed chwilą zostałem uniewinniony od wszystkich zarzutów – powiedział ze łzami w oczach.

Post skomentował m.in. Piotr Gąsowski. Pogratulował koledze z pracy:

„Andrzej! Jędruś! Widzisz?! A co mówiłem?! Dobro zwycięży! Ty jesteś dobrym człowiekiem, lojalnym kumplem i utalentowanym artystą! I przynajmniej wiesz już, z kim kumplować się więcej nie będziesz. A ci, którzy udawali Twoich kumpli… Niech ich takie zło nigdy nie spotka! Gratuluję Ci z całego serca! Mam nadzieję, że ten filmik zobaczy wiele osób, chociaż to mała rekompensata za tę „Golgotę”. Buduj się Jędruś, odrastaj, kwitnij i ciesz się życiem. Ściskam Cię Brachu! To jest Twój dzień! A przyjdą następne”.