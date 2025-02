Rodzina Andziaks od grudnia przebywa w Dubaju i nie kwapi się do powrotu do Polski. Gdy internauci zaczęli zadawać pytania, blogerka wybyła do Tajlandii! Przypadek? A może ucieczka? W social mediach wrze od teorii!

Andziaks od dwóch miesięcy nie wraca do Polski… Internauci węszą spisek! Co ukrywa w Dubaju?

Od dwóch miesięcy Andziaks i Luka podróżują po świecie, ale na mapie ich wyjazdów wciąż brakuje jednego kraju – Polski. Influencerka wraz z całą rodzinką pod koniec grudnia wyemigrowali do Dubaju, skąd regularnie wrzucali relacje pełne luksusu. W ostatnich dniach zamiast wracać do kraju, para wyruszyła do Czech, rzekomo by odwiedzić mamę Andziaks. Po kilku dniach… ponownie zniknęli. Tym razem padło na Tajlandię.

Internauci od razu zaczęli łączyć fakty. W komentarzach pojawiły się spekulacje, że ich przedłużający się pobyt za granicą to nie przypadek. Wśród teorii spiskowych przewija się jedno hasło – Optima Development.

Od maja ubiegłego roku, w sieci huczy od doniesień, że ojczym Andziaks, związany z firmą Optima Development, ma sprawę o oszustwa i wyłudzenia. Według oficjalnych żródeł, firma miała doprowadzić wiele osób do bankructwa, a sam ojczym influencerki rzekomo „uniknął” odpowiedzialności, oficjalnie nie mając żadnego majątku, który w rzeczywistości został przepisany na..Andziaks.

Sprawdź Optima Development w Google. Ludzie potracili majątki życia. Oficjalnie nie można z niego ściągnąć pieniędzy, bo jest chory i biedny. To pomyślmy, gdzie poszła kasa… – napisał jeden z komentujących na profilu Andziaks.

Wielu internautów zauważa, że Andziaks i jej rodzina od miesięcy „uciekają” po świecie, zamiast wyjaśnić sytuację.

Andziaks nie odniosła się do zarzutów, ale jej zachowanie tylko podsyca spekulacje. W grudniu cała rodzina „przeprowadziła się” do Dubaju. Teraz zamiast wracać, przemieszczają się między kolejnymi krajami. Czechy, a potem Tajlandia? Przypadek? Internauci mają wątpliwości. „Kto jest bystry i potrafi dodać dwa do dwóch, ten wie, o co chodzi” – komentują użytkownicy.

Jedna z teorii sugeruje, że przedłużający się pobyt w Dubaju może być związany z chęcią zakupu nieruchomości. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich obcokrajowcy mogą nabywać nieruchomości na własność w wyznaczonych strefach, a do zakupu wystarczy posiadanie paszportu. Dodatkowo, inwestycja o wartości co najmniej 1 miliona AED może uprawniać do uzyskania wizy pobytowej.

Inni sugerują, że decyzja o opuszczeniu Polski może mieć związek z problemami finansowymi ojczyma Andziaks, który ogłosił upadłość. Pojawiają się spekulacje, że komornik mógł zająć ich nieruchomości w kraju, co skłoniło rodzinę do poszukiwania nowego miejsca zamieszkania.

Nie bez znaczenia są również korzystne warunki podatkowe w Dubaju. ZEA oferują brak podatku dochodowego od osób fizycznych, co czyni je atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców i osób poszukujących ,,optymalizacji podatkowej”.

Czy Andziaks i Luka mają coś do ukrycia? Czy faktycznie boją się powrotu do Polski? Mimo, że Andziaks zgrywa dobrą minę do złej gry, obserwatorzy zauważyli, że Luka jest smętny i markotny- zupełnie jakby coś go trapiło…Jedno jest pewne – ta historia dopiero się rozwija.