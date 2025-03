Konflikt na linii Edyta Górniak – Bart Pniewski przybiera na sile. Po emocjonalnych życzeniach z okazji 21. urodzin Allana, jego niedoszły teść postanowił zareagować… i nie przebierał w słowach. Zarzucił diwie (która 31 lat temu zajęła 2 miejsce na ,,Eurowizji”) m.in. stalking, publiczne manipulacje i… nieudane próby flirtu?!

Relacja Edyty Górniak z Bartem Pniewskim – ojcem byłej partnerki Allana Krupy – ewidentnie wchodzi w nowy, dużo ostrzejszy etap. Mężczyzna, który w przeszłości ujawnił rozstanie młodej pary, tym razem zamieścił w mediach społecznościowych szereg relacji, w których sugeruje, że Edyta… próbowała go podrywać. Gdy miał ją odrzucić, rozpoczęła się seria medialnych ,,akcji”:

Gdy zapomniana diva, której zaloty odrzuciłeś, od wielu miesięcy mści się, próbując naruszyć twoje dobre imię, najpierw prywatnie wśród znajomych, a jak to nie przyniosło rezultatu zaczęła publicznie, wiedząc, że jej odklejki zawsze podłapują media i to jest jedyne czym może o sobie przypomnieć opinii publicznej – napisał.

Pniewski nie zatrzymał się tylko na jednym story. W kolejnym zdefiniował, czym według niego jest stalking, wyraźnie sugerując, że ma na myśli Górniak. Później dodał, że codziennie rano zastanawia się, ,,co znowu wymyśli ta kobieta”.

Codziennie rano wstaję i zastanawiam się co ta kobieta znowu wymyśli. Co znowu uroi się w jej głowie, by spróbować naruszyć moją reputację… Po ostatnich wydarzeniach byłem pewien, że to się w końcu skończy, że poszuka sobie kolejnej „ofiary” i da mi spokój.(…) Nagminnie przypomina o sobie kolejnymi wymyślonymi dramami zamiast osiągnięciami artystycznymi, których bez wątpienia mogłoby być wiele. Przykry upadek ogromnego talentu – podsumował.