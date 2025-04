To już nie jest wymiana złośliwości – Bart Pniewski zapowiada, że zamierza pozwać Edytę Górniak. W serii InstaStories zarzucił jej pomawianie, manipulacje i próbę zniszczenia jego reputacji. Twierdzi też, że diwa od dawna „nie ma przyjaciół, bo nikt nie chce z nią pracować”.

Minął miesiąc od momentu, kiedy Bart Pniewski ogłosił rozstanie córki Nicol z Allanem Krupą. Niewinny komunikat w mediach społecznościowych szybko przekształcił się w medialną wojnę, do której Edyta Górniak dorzuca kolejne komentarze. Sama mówiła już o „oszuście” i „zmanipulowanym synu”. Bart nie pozostaje jej dłużny.

W swoich najnowszych relacjach na Instagramie ojciec Nicole nie gryzł się w język. Górniak nazwał „odklejoną artystką”, „nawiedzoną kobietą” i zapowiedział, że „pozew już się pisze”. Przyznał też, że długo unikał udzielania wywiadów, ale teraz „pora powiedzieć trochę więcej”. Jego zdaniem Edyta miała go pomawiać publicznie, a w tle konfliktu pojawiają się też inne osoby z branży, które – jak twierdzi – również mają z nią nieciekawe doświadczenia.

Pniewski opowiadał o tym, jak Allan miał rzekomo „przyjść do nich z niczym”, a Wigilię spędził zapłakany. Dodał, że przez dwa lata „nikt nie interesował się, czy chłopak ma co jeść i gdzie spać”. Na koniec dorzucił kilka żartów na temat „kadzideł” i „urojeń”, drwiąc z wypowiedzi Edyty o „innym wymiarze” i reptilianach.

Znowu mnie pomówiła, że ten dzieciak został oszukany emocjonalnie, uczuciowo, rodzinnie i finansowo. Jak kobieta, która przez 2 lata nie zastanawiała się, czy on ma gdzie mieszkać, co jeść, w co się ubrać, może powiedzieć, że ktoś go zdradził finansowo, emocjonalnie i rodzinnie? Chłopak przyszedł z plecakiem ciuchów do nas i to wszystkich podrabianych, było to dosłownie parę koszulek, chyba ze dwie pary butów i poprzecierane spodnie. Pierwszą wigilię w życiu spędził u moich teściów i jeszcze ona doprowadziła do tego, że część tej wigilii przepłakał.