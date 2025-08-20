Beata Kozidrak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce, po miesiącach zmagań z poważną chorobą znów planuje spotkania z fanami. Artystka otwarcie przyznała, że musiała stawić czoła nowotworowi, jednak dziś czuje się dobrze i wraca do koncertowania.

Beata Kozidrak powraca na scenę

Pod koniec ubiegłego roku w mediach pojawiła się informacja o odwołaniu serii występów gwiazdy. Wówczas nie zdradzano szczegółów, a powodem miały być problemy zdrowotne. W rozmowie w programie Dzień dobry TVN piosenkarka po raz pierwszy wyjawiła prawdę, że chorowała na nowotwór.

Dziś wokalistka czuje się znacznie lepiej i nie zamierza zwalniać tempa. Pierwszy koncert po przerwie odbędzie się już 24 sierpnia w Pszczynie. Kilka dni później Kozidrak wystąpi podczas Dni Starachowic oraz na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach. Niespodzianką dla fanów będzie także jej obecność na scenie podczas finału festiwalu Dawida Podsiadły „Zorza” w Katowicach, 29 sierpnia artystka pojawi się u boku Pauliny Przybysz, wykonując przeboje Bajmu.

Informacje o dalszych planach wokalistki potwierdził jej były mąż i wieloletni współpracownik, Andrzej Pietras. W rozmowie z Super Expressem nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących ewentualnych zmian w charakterze występów, ale jedno jest pewne, Beata Kozidrak nie zamierza rozstawać się ze sceną.