Była asystentka Wersow ujawnia prawdę o współpracy

Jedną z kluczowych osób była jej asystentka, Monika Muratova, która przez kilka lat towarzyszyła Wersow w niemal każdej sferze jej działalności. Z czasem ich relacja przerodziła się w bliską przyjaźń, co miało zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. W najnowszym wywiadzie Monika otworzyła się na temat realiów pracy asystentki influencera.

Podczas rozmowy w podcaście „Blanka Tichoruk Cała na biało” opowiedziała, jak wyglądała jej praca i jakie wynagrodzenie otrzymywała, współpracując z Wersow.

Ja nie miałam nawet z kim o tym porozmawiać, jak się wyceniać. Ja zarabiałam najniższą krajową, gdzie pisali: „za trzymanie telefonu to każdy chciałby zarabiać 10 tysięcy”. Może jakbym zarabiała 10 tysięcy, to dłużej bym wytrzymała. Żartuję oczywiście, ale wiemy, że pieniądze są motywujące – rozpoczęła.

Od dłuższego czasu w sieci krążyły spekulacje na temat relacji między Moniką a Weroniką, a także okoliczności ich rozstania. Muratova stanowczo zaprzeczyła, jakoby zarzucała swojej byłej pracodawczyni oszukiwanie widzów, podkreślając, że jej wypowiedzi zostały wyrwane z kontekstu.

Ludzie zarzucali mi po tym, że ja wyciągam jakieś rzeczy itd. Ja nie chciałam właśnie w tamtym wywiadzie nic mówić, w dalszym ciągu nie chcę. Bardziej chciałabym, żeby ludzie znali moją perspektywę, ale absolutnie nie jestem mściwa ani złośliwa, żeby wyciągać na kogoś brudy. Nie daje mi to takiego poczucia mocy. – wyznała była asystentka influencerki.

Monika zdradziła również, że zakończenie ich współpracy nie wynikało wyłącznie z kwestii zawodowych. Jak podkreśliła, intensywna relacja i bliskość z Wersow stały się dla niej trudne do pogodzenia z pracą zawodową.

Weronika wpuściła mnie do swojego życia, grona. My siłą rzeczy się zaprzyjaźniłyśmy i ciężko jest godzić pracę z taką przyjaźnią, gdy musisz stawać w pozycji szefa. Jak najbardziej rozumiem to dystansowanie, ale odbywało się ono w takiej paraboli, że mi to robiło bardzo duży mętlik w głowie. Trudno było nie zwariować. Taki zarzut i coś, co myślę, że mogło ją bardzo boleć i ja to doskonale w tym momencie rozumiem, to to, że ja się zaprzyjaźniłam z jej przyjaciółmi. Myślę, że to mogło ją najbardziej boleć – przyznała.

„Ja nawet jak odchodziłam, to powiedziałam pozytywnie, że rozstaliśmy się w zgodzie, co nie było prawdą i myślę, że ludzie już doskonale o tym wiedzą, ale ja nie spodziewałam się takiej postawy Weroniki. […] Tamto zdanie z tym okłamywaniem tyczyło się mojego zdrowia psychicznego. Ja nawiązałam po prostu do tego, że ufamy ludziom, którzy okłamują wielokrotnie, a gdy pojawia się nowa sytuacja albo po prostu coś, co leży nam bardziej, aby nie zagłębiać tematu, to wierzymy w to ślepo” – kontynuowała wypowiedz.

Co więcej, Muratova zdementowała plotki, jakoby to Wersow zakończyła ich współpracę. Według jej relacji to ona podjęła decyzję o odejściu, uznając, że dalsze funkcjonowanie w tej roli nie jest dla niej zdrowe.