Drodzy Wszyscy. W związku z niezliczoną ilością hejtu, napływających bardzo ostrych komentarzy dotyczących mojego życia prywatnego oraz mojej byłej partnerki Kasi Zillmann, czuję się zobowiązana zabrać głos — napisała w oświadczeniu na Instagramie.

Julia Walczak po doniesieniach medialnych, które przeczytała w sieci, zdecydowała się zabrać głos w sprawie rozstania z Katarzyną Zillmann. Sportsmenka stwierdziła, że artykuły nie są zgodne z prawdą i przedstawiła swoją wersję wydarzeń dotyczących zakończenia miłosnej relacji:

Związek Katarzyny Zillmann i Julii Walczak nie przetrwał próby czasu. Para poważnie myślała o wspólnej przyszłości i zastanawiała się nawet nad zabezpieczeniem siebie na wypadek różnych okoliczności. Teraz kobiety już nie muszą o tym myśleć, ponieważ od kilku tygodni żyją już osobno. Julia Walczak po długim czasie milczenie postanowiła zabrać głos w sprawie. Wydała obszerne oświadczenie, które zamieściła w sieci.

ZOBACZ TAKŻE: On w horrendalnie drogiej kurtce, ona w haleczce. Tak zaprezentowali się na imprezie

Tak Julia Walczak rozstała się z Katarzyną Zillmann. Czyli nie poszło o „Taniec z Gwiazdami”?

Julia Walczak podkreśliła, że informacje, które pojawiają się od jakiegoś czasu w sieci, są nieprawdziwe. Kobieta dodała też, że po jej krótkim, ale wymownym komentarzu, spotkało jej byłą partnerkę bardzo dużo hejtu. Zdaniem Walczak była ukochana oberwała niesłusznie:

Rozstałyśmy się kilka tygodni temu w pokojowych warunkach, a w poniedziałek działałam pod wpływem emocji i nie chciałam wywołać takiej lawiny hejtu na Kasię — podsumowała Julia Walczak.

Julia Walczak zdradziła, jakie ma relacje z Katarzyną Zillmann. „Nadal jesteśmy w kontakcie”

Później sportsmenka dodała, że rozstała się z Katarzyną Zillmann w przyjacielskiej atmosferze. Nigdy nie powie złego słowa na swoją byłą partnerkę. Zapewniła również fanów, że nie miała z nią żadnego konfliktu:

Fala dezinformacji szalejąca w internecie na temat kulis naszego rozstania jest przytłaczająca. […] Nadal jesteśmy w kontakcie i darzymy się szacunkiem. Dziękuję wszystkim, którzy wykazali się empatią i powstrzymali się od pochopnych ocen — zakończyła Julia Walczak.

Co o tym wszystkim myślicie? Jesteśmy ciekawi waszych opinii.