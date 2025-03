Caroline Derpieński zyskała szeroką popularność za sprawą swojego kontrowersyjnego wizerunki i związku ze starszym o 35 lat milionerem. Później zaczęła się rozwijać w kierunku muzycznym i wypuściła świąteczną piosenkę. Niedawno opublikowała utwór „Baddie” i planuje skupić się teraz na rozwijaniu kariery muzycznej. Oprócz śpiewu Caroline Derpieński chętnie dzieli się z internautami szczegółami luksusowego życia, a od czasu do czasu krytykuje zachowanie Anety Glam. Ostatnio celebrytka kolejny raz jej mocno podpadła. Postanowiła ostro podsumować jej zachowanie.

Caroline Derpienski nie daje za wygraną. Pokazała filmik, na którym były Anety Glam CAŁUJE SIĘ z inną kobietą (FOTO)

Celebrytka była oburzona tym, co niedawno zrobiła Aneta Glam. Zdaniem Caroline Derpieński kobiet jest hipokrytką, bo wcześniej na swoich mediach społecznościowych krytykowała rządy Donalda Trumpa i mówił mocne słowa na temat prezydenta USA. Modelka uważa, że teraz Aneta Glam zmieniła taktykę, ponieważ niedawno pojawiła się na luksusowym przyjęciu u miliardera, skąd robiła dokładną relację w mediach społecznościowych:

Muszę, to powiedzieć, bo to jest zakrawa o nienormalność. Ta kobieta przez dwa lata mnie gnębiła za to, że ja jako pierwsza chodziłam na imprezy Trumpa i byłam na nie zapraszana. Gnębiła mnie również na swoim Instastories i obrażała prezydenta, a teraz po prostu nagle hipokrytce się pozmieniało. Postanowiła w sekundę, że ona chce być teraz, jak ja i udaje, że kocha Trumpa, którego krytykowała przez dwa lata. Obraża i gardzi ludźmi i czuje się lepsza, bo kupuje bileciki po 500 dolarów i sama się tym chwali. To jest żenujące — podsumowała Caroline Derpieński.