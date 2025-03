Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak, poinformował, że sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Zarzuty obejmują przestępstwa skarbowe, wystawianie fałszywych faktur VAT oraz pranie brudnych pieniędzy.

Jakiś czas temu Lexy C. organizowała loterię, w której udział wymagał zakupu promocyjnych e-booków. Główna nagroda obejmowała wyjazd do USA dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej o wartości 35 000 zł oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł.

Dzisiaj Lexy C. zdecydowała się skomentować sytuację za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na profilu jej siostry pojawiła się wiadomość, w której influencerka potwierdziła, że jest już w domu i przeszła przez przesłuchanie. Jednocześnie między słowami poinformowała o tym, że pozostali podejrzani nie tak szybko, jak w jej przypadku, zostali zwolnieni do domów.

Hej, tu Lexy. Wróciłam do domu zaraz po przesłuchaniu, chyba jako jedyna. Dzięki za wszystkie wiadomości. U mnie wszystko w porządku. Na razie muszę sobie poukładać w głowie to, co się wydarzyło. Pogadamy o tym innym razem – napisała do swoich fanów na InstaStories.