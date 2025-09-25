Wczoraj w Warszawie odbyła się polska premiera Vasco Translator Q1 – najnowszego tłumacza elektronicznego od Vasco Electronics, polskiego producenta i globalnego lidera w tej kategorii. W wydarzeniu wzięli udział dziennikarze technologiczni, lifestyle’owi i podróżniczy, a marka zaprezentowała także swojego nowego ambasadora – Cezarego Pazure.

Cezary Pazura ambasadorem Vasco Translator Q1

Nowe urządzenie wprowadza dwie przełomowe funkcje, które redefiniują sposób, w jaki komunikujemy się ponad barierami językowymi: Klonowanie głosu użytkownika – tłumaczenia brzmią Twoim głosem, nawet w innym języku oraz Call Translator – tłumaczenie rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym.

Q1 obsługuje 86 języków, ma dożywotni, darmowy Internet do tłumaczeń w niemal 200 krajach i korzysta z aż 10 algorytmów tłumaczeniowych AI. To wszechstronne narzędzie, które sprawdzi się w podróży, pracy, edukacji i codziennych sytuacjach językowych.