Nietrzymanie moczu to schorzenie, które dotyka wielu osób na całym świecie, w tym również Polaków. Choć częściej występuje u osób starszych, nie jest to jedynie kwestia wieku. Zmagają się z nim także młodsze osoby, szczególnie te z problemami hormonalnymi, zaburzeniami równowagi elektrolitowej czy nadużywające alkoholu. Ważne jest, by nie bagatelizować problemu, może on prowadzić do znacznego obniżenia jakości życia, a w niektórych przypadkach do poważniejszych komplikacji zdrowotnych.

Jak działa pęcherz i dlaczego czasem zawodzi?

Nietrzymanie moczu to mimowolne oddawanie moczu – czasem tylko przy wysiłku, a czasem bez ostrzeżenia. To wynik zaburzeń w mechanizmie kontrolującym opróżnianie pęcherza. Może objawiać się w różny sposób – od częściowego opróżniania, na przykład podczas kaszlu, śmiechu czy wysiłku, po silne parcie na mocz, które sprawia, że nie zdążymy dotrzeć do toalety. Jest to problem, który wiąże się z nieprawidłową pracą układu kontrolującego mikcję, czyli oddawanie moczu.

Mocz powstaje w nerkach i gromadzi się w pęcherzu. Gdy się napełni, pojawia się potrzeba skorzystania z toalety. Za kontrolę nad oddawaniem moczu odpowiadają mięśnie miednicy i pęcherza – kiedy działają prawidłowo, mocz nie wypływa samoistnie. Jeśli któryś z tych mechanizmów nie funkcjonuje prawidłowo, może pojawić się problem z utrzymaniem moczu.

Nietrzymanie moczu nie zawsze wygląda tak samo – oto najczęstsze jego typ

Pierwsze sygnały nietrzymania moczu mogą być subtelne i łatwe do przeoczenia. Objawy te mogą się nasilać z czasem, dlatego warto obserwować swoje ciało i reagować, gdy coś zaczyna budzić niepokój. Nietrzymanie moczu może przybierać różne formy: