Daniel Martyniuk opublikował intymne zdjęcia i nagrania żony. On naprawdę wrzucił to do sieci

Daniel Martyniuk po raz kolejny wywołał burzę w sieci. 36-latek opublikował na Instagramie nagranie, na którym jego żona leży topless, a chwilę później dołożył kolejne intymne zdjęcia. Materiały zniknęły po kilku godzinach. Martyniuk postanowił się „wytłumaczyć” i zrobił to w sposób, który tylko pogorszył sytuację.

Kolejna granica przekroczona

Instagram Daniela Martyniuka to od miesięcy niekończący się reality show: dramaty, wybuchy złości, groźby pod adresem rodziny i kolejne sensacyjne zwroty akcji. Tym razem jednak syn Zenka Martyniuka przeszedł samego siebie. Najpierw obrażał swoją byłą żonę Ewelinę, żądając od niej zwrotu wszystkich alimentów i domagając się kościelnego unieważnienia małżeństwa. Potem oświadczył, że „nie ma córki”, a jedynym dzieckiem, jakie uznaje, jest jego syn z obecną żoną, Faustyną.

Kilka godzin później zaczął dodawać nagrania z życia prywatnego. I to takie, których nikt nie spodziewał się zobaczyć.

Intymne wideo z Faustyną

W nocy na jego InstaStory pojawiło się nagranie, na którym Faustyna, druga żona Daniela, leży topless na łóżku, rozmawiając z mężem. Jej ciało zakrywały wyłącznie długie blond włosy.

Pojawiło się też zdjęcie, na którym Faustyna pozuje topless, przykryta jedynie płatkami kwiatów. Oba materiały po pewnym czasie zniknęły, ale internet zdążył je zobaczyć i rozpętała się burza.

Po skasowaniu nagrań Martyniuk wrzucił krótką wiadomość.

W Hiszpanii chodzi się topless. To jest norma, wielkie mi rzeczy. Przynajmniej jest co podziwiać!

Problem w tym, że nagranie powstało nie na plaży, tylko w prywatnym mieszkaniu. Mimo to Daniel próbował przekonywać, że pokazywanie żony topless jest czymś absolutnie naturalnym.

Wpis tylko spotęgował krytykę. Tym bardziej, że zaledwie kilka dni temu pozował z Faustyną i synkiem Florianem, sugerując, że próbuje naprawić relację z rodziną.

Martyniuk obraża swoją córkę

Afera z topless nie była jedynym tematem nocnych publikacji Daniela. Na wideo skierowanym do Eweliny, swojej pierwszej żony, powiedział:

To dziecko ma nigdy w życiu nie być poinformowane, że jest spokrewnione z kimś takim jak ja. Wszystkie alimenty mają być zwrócone.

Później twierdził, że jego rodzina, w tym matka Danuta Martyniuk, spiskuje przeciwko niemu, by zmusić go do leczenia od uzależnień. Kilka razy powtarzał też, że „zmieni nazwisko”. Rodzice Daniela – Zenek i Danuta Martyniukowie nie komentują sprawy. Próby kontaktu ze strony dziennikarzy pozostają bez odpowiedzi.