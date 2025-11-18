Daniel Martyniuk obraża własne dziecko. Tak mówi o córce, że włos się jeży

To, co Daniel Martyniuk opublikował w sieci, zaskoczyło nawet tych, którzy przyzwyczaili się do jego wybuchowego temperamentu. Syn Zenka Martyniuka ponownie uderzył w byłą żonę, ale tym razem poszedł o krok dalej i zaatakował także własną córkę. Internauci nie mogą uwierzyć w jego słowa.

Zobacz: Daniel Martyniuk odcina się od rodziny. Przekazał, co zaszło, gdy wrócił do Polski

Tak Daniel Martyniuk mówi o swojej córce

Daniel Martyniuk od lat nie utrzymuje poprawnych relacji z byłą żoną Eweliną, jednak to, co wydarzyło się teraz, przerosło wcześniejsze konflikty. W nocnym nagraniu opublikowanym na Instagramie 36-latek domagał się natychmiastowego „załatwienia rozwodu kościelnego”, a chwilę później przeszedł do tematu dziecka.

Z wypowiedzi, które wrzucił do sieci, wynika, że chciałby całkowitego odcięcia od 6-letniej Laury.

To dziecko to ma nigdy w życiu nie być poinformowane, że jest w ogóle spokrewnione z kimś takim jak ja – mówił, grożąc palcem do kamerki. Wszystkie alimenty mają być zwrócone. Wszystkie pieniądze – żądał w nagraniu.

Dopuszcza jedynie miesięczne raty „zwrotu”.

Zobacz: To nie koniec afery, którą Martyniuk rozpętał w samolocie. Nowe oświadczenie przeraża

Martyniuk uznaje wyłącznie dziecko z obecną żoną

Daniel Martyniuk wielokrotnie podkreślał, że w pełni akceptuje jedynie swoje drugie dziecko – syna Floriana, którego ma z obecną żoną, Faustyną. Kilka dni temu wrócił z Hiszpanii, gdzie pracuje na budowie, właśnie po to, by ochrzcić chłopca.

Ja mam tylko synka. Dzieci nie są kartami przetargowymi. Florian jest kochany i będzie wychowany jak trzeba – dodał.

Tym samym Laura, ukochana wnuczka Zenka i Danuty Martyniuków, została przez Daniela publicznie odrzucona.

Zobacz: Daniel Martyniuk w żałobie. Wrócił do Polski i usłyszał tragiczne wieści

Rodzinne konflikty. „Chcieli mnie zamknąć w klinice”

W sieci pojawiły się też kolejne posty 36-latka. Daniel zasugerował, że rodzina miała próbować zmusić go do leczenia w ośrodku uzależnień, a cała sytuacja była „ustawiona”. Komentował także wypowiedzi matki, Danuty Martyniuk, która w przeszłości przyznała w wywiadach, że jej syn zmaga się z uzależnieniem i że rodzina „odcina go od pieniędzy”.

Wygląda na to, że to właśnie z tego powodu Daniel zdecydował się wyjechać za granicę do pracy.