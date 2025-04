Doda nie zwalnia tempa i co rusz ogłasza kolejne wydarzenia z jej udziałem. Wszyscy z niecierpliwością czekają na film dokumentalny wyprodukowany przez Prime Video i wydawało by się, że będzie to wisienka na torcie całej jej kariery. Jednak nic z tego! Dorota Rabczewska właśnie ogłosiła drugi sezon reality show „Doda. 12 kroków do miłości”.

„Mówi się ,że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki , ale chyba nigdy nie zrozumieliście: nie wchodzi się bo rzeka nigdy nie będzie taka sama skoro płynie. I ten sezon też będzie inny, bo już trochę czasu upłynęło. Zgłoszenia ( tylko poważne oferty (!) prosimy wysyłać na Adres: doda12krokowdomilosci2@gmail.com” – napisała artystka.

Doda znów to zrobi przed kamerami! Ogłasza: „Tylko poważne oferty”

Doda wystąpi w kolejnej edycji „Doda. 12 kroków do miłości”?

Wielu fanów ucieszyło się z programu, że znów będą mogli oglądać swoją idolkę w telewizji. Natomiast wielu nie uwierzyło piosenkarce ze względu na to, że ogłosiła show dzień przed prima aprilis:

Czy to żart przed prima aprilisowy?

Prima aprilis?

Tak tak, jutro 1 kwietnia mamy. Dla przypomnienia – piszą internauci.

Oczywiście Doda wie, jak odpowiedzieć z ironią, ale żeby nikt się nie obraził. Oto kolejne komentarze Dody, które zasługują na szczególną uwagę:

„Pani się nie nadaje do związku, szkoda czasu. Czasem tak bywa po prostu” „Pani Iwono, na szczęście nie jest pani w grupie ryzyka” – odpisała Doda.