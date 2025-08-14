Doda z okazji imienin wybrała się na słoneczne wakacje do Hiszpanii wraz z przyjaciółmi. Podczas pobytu byli z nią między innymi wieloletni przyjaciel, którego poznała jeszcze w domu rodzinnym w Ciechanowie — „Dżaga” oraz przyjaciółka — Olivia. Okazuje się, że z piosenkarką miał być też ktoś inny. Jedna z hotelowych recepcji się wygadała i wspomniała o domniemanym partnerze Dody. Relacja hotelu szybko zniknęła z ich mediów społecznościowych.

Doda przez całe hiszpańskie wakacje zachwalała pyszne jedzenie i świetny krajobraz. Pokazywała fanom, jakie ma wspaniałe widoki z luksusowego hotelu. Oprócz tego zachwalała także przestrzeń, w której mogła razem z przyjaciółmi zjeść pyszne jedzenie z grilla.

Właściciele hotelu byli zachwyceni częstymi relacjami polskiej piosenkarki z ich miejsca. Postanowili w relacji na Instagramie podziękować jej za pobyt i nagle przypadkiem… wspomnieli o jej partnerze!

To wielka przyjemność gościć Królową, polską piosenkarkę Dodę wraz z jej partnerem, przyjaciółmi i psami. Jesteśmy bardziej niż szczęśliwi, mogąc zapewnić im wspaniały, luksusowy i niezapomniany pobyt w naszym miejscu — czytaliśmy w relacji na Instagramie.

