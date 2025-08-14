Doda ma nowego partnera? Recepcja znanego hotelu się wygadała!
Wszystko wyśpiewali!
Doda z okazji imienin wybrała się na słoneczne wakacje do Hiszpanii wraz z przyjaciółmi. Podczas pobytu byli z nią między innymi wieloletni przyjaciel, którego poznała jeszcze w domu rodzinnym w Ciechanowie — „Dżaga” oraz przyjaciółka — Olivia. Okazuje się, że z piosenkarką miał być też ktoś inny. Jedna z hotelowych recepcji się wygadała i wspomniała o domniemanym partnerze Dody. Relacja hotelu szybko zniknęła z ich mediów społecznościowych.
Doda na oczach tysięcy ludzi ZNISZCZYŁA labubu! „Ludzie, przecież to jest syf”
Doda z nowym partnerem była na wakacjach? Ludzie z recepcji wszystko zdradzili!
Doda przez całe hiszpańskie wakacje zachwalała pyszne jedzenie i świetny krajobraz. Pokazywała fanom, jakie ma wspaniałe widoki z luksusowego hotelu. Oprócz tego zachwalała także przestrzeń, w której mogła razem z przyjaciółmi zjeść pyszne jedzenie z grilla.
Właściciele hotelu byli zachwyceni częstymi relacjami polskiej piosenkarki z ich miejsca. Postanowili w relacji na Instagramie podziękować jej za pobyt i nagle przypadkiem… wspomnieli o jej partnerze!
To wielka przyjemność gościć Królową, polską piosenkarkę Dodę wraz z jej partnerem, przyjaciółmi i psami. Jesteśmy bardziej niż szczęśliwi, mogąc zapewnić im wspaniały, luksusowy i niezapomniany pobyt w naszym miejscu — czytaliśmy w relacji na Instagramie.
Jagna Niedzielska pokazała mieszkanie. Styl vintage i dodatki z drugiej ręki, a w kuchni…płyta nagrobkowa!
Doda była pilną uczennicą. Przetakiewicz za to… powtarzała 1 klasę liceum!
Co ciekawe, relacja bardzo szybko zniknęła ze strony hotelu, w którym wypoczywała Doda wraz z przyjaciółmi. Prawdopodobnie stało się to po interwencji piosenkarki, która po rozstaniu z Dariuszem Pachutem zdecydowała się definitywnie zachować szczegóły życia prywatnego tylko dla siebie. Dziś Doda nie dzieli się w mediach społecznościowych kulisami miłosnej relacji, więc nikt tak naprawdę nie wie, czy artystka odnalazła już miłość życia.
Gość | 14 sierpnia 2025
żałosne