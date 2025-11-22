Doda, czyli Dorota Rabczewska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i wyrazistych polskich gwiazd. Wokalistka, celebrytka, producentka filmowa i osobowość medialna od lat wzbudza ogromne emocje, łącząc kontrowersyjny wizerunek z realnym talentem muzycznym. Znana z ciętego języka, silnego charakteru i wielkiego serca, które często okazuje swoim najbliższym. Jej życie prywatne i zawodowe nieustannie budzi zainteresowanie fanów oraz mediów.

Doda pomaga rodzicom

Choć Dorota Rabczewska często uchodzi za jedną z najbardziej barwnych postaci polskiego show-biznesu, to ma ogromną słabość do swoich rodziców. Doda jest bardzo im wdzięczna za to, że zawsze ją wspierają. Stara się ich regularnie odwiedzać, a niedawno poszła nawet o krok dalej, ponieważ jej stary pokój zmienił się nie do poznania. Stał się sypialnią dostosowana do potrzeb seniorów.

Zobaczcie, jak moi rodzice zbezcześcili mój pokój. O boże, co tu się stało? – zaczęła w swoim stylu. ZOBACZ TAKŻE: Doda zachwyca w różowej stylizacji! W tym wydaniu wygląda jak gwiazda Hollywood Prezent dla rodziców

Najważniejszym elementem nowego pokoju jest specjalistyczne łóżko, które podarowała rodzicom. Sprzęt ma funkcję pionizacji i szereg udogodnień medycznych.

To jest niesamowite łóżko z niesamowitymi funkcjami, które pionizuje tak, srak, no wszystko. To jest coś niesamowitego. Znaczy jest to przykre, że większości seniorów nie stać na coś takiego, ale na szczęście mnie tak – powiedziała z dumą, po chwili jednak dodając, że w posiadanie mebli weszła za sprawą współpracy reklamowej: No i tutaj firma, z którą udało mi się nawiązać współpracę, ogarnęła mi dwa takie łóżka na różne etapy życia moich rodziców, więc bardzo serdecznie dziękujemy.

Porównała łóżko do samochodu z najwyższej półki, a jej mama stwierdziła, że to „mercedes wśród łóżek”. Doda dodała żartobliwie, że „większości seniorów nie stać na takie cudo, ale na szczęście ją tak”.