Doda od wielu miesięcy ogłasza koniec kariery, ale zanim to zrobi chce jak najwięcej wycisnąć ze swojej popularność. Przyjmuje współpracuje reklamowe, udziela wielu wywiadów, pojawia się na okładkach magazynów i koncertach telewizyjnych.

Wszyscy z niecierpliwością czekają na film dokumentalny wyprodukowany przez Prime Video i wydawało by się, że będzie to wisienka na torcie całej jej kariery. Jednak nic z tego! Dorota Rabczewska właśnie ogłosiła drugi sezon reality show „Doda. 12 kroków do miłości”.

A tak Doda skomentowała swój udział w drugim sezonie show?