Laluna przeszła właśnie kolejną operację estetyczną, na którą zdecydowała się w Turcji. Jak się niefortunnie okazało, chwilę po jej zabiegu miasto nawiedziło mocne trzęsienie ziemi. Celebrytka zrelacjonowała na Instastories sytuację związaną z żywiołem oraz opowiedziała o swoim stanie zdrowia.

Laluna to jedna z najpopularniejszych postaci w polskim show-biznesie i internecie. Celebrytka zasłynęła przede wszystkim z programu „Królowe życia”, a także z freak fightowych walk mma. Poza tym jest aktywna w social mediach, gdzie w dużej mierze dzieli się swoim życiem codziennym oraz ekstrawaganckimi stylizacjami.

Tym razem Laluna podzieliła się z internautami relacją z kolejnych zabiegów medycyny estetycznej, na które się zdecydowała. Niestety pobyt w Tureckiej klinice okazał się dla niej prawdziwym koszmarem, bo tuż po jej operacji miasto nawiedziło trzęsienie ziemi.

Dodatkowo influencerka zapewniła, że jej szpital jest przygotowany na tego typu sytuacje i w przypadku nawet bardzo mocnego trzęsienia, nic nie powinno się wydarzyć.

Kilka godzin później Laluna postanowiła zrelacjonować już tylko kwestie operacji, gdzie opowiedziała, na jakie zabiegi się zdecydowała.

Tak to ja. Opuchlizna troszkę schodzi. Już wam powiem, co miałam robione. Cały lifting twarzy. Lip lift, ale nie tylko od góry, ze względu na to, że usta często opadają i jest się bardzo smutnym, a on mnie zrobił uśmiechniętą. Kocie oczy, no i cały check lift. Noska nie ruszałam, bo powiedział, że mam bardzo ładny – wyjaśniła Laluna.