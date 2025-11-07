Dramat w Gabinecie Owalnym. Nagle stracił przytomność. Wszystkie kamery na Trumpa (WIDEO)
Wszystko się nagrało.
To miało być rutynowe wydarzenie w Białym Domu. Prezydent USA spotkał się z przedstawicielami największych firm farmaceutycznych, by ogłosić historyczne porozumienie w sprawie obniżek cen leków. Jednak w pewnym momencie wszystko wymknęło się spod kontroli. Donald Trump poderwał się z miejsca, przerywając przemówienie. Transmisja na żywo została błyskawicznie przerwana.
Dramat w Gabinecie Owalnym. Trump przerwał konferencję
W Gabinecie Owalnym panowała spokojna, oficjalna atmosfera. Donald Trump, który kilka miesięcy temu powrócił do Białego Domu, zwołał konferencję z udziałem szefów największych firm farmaceutycznych. Celem było ogłoszenie porozumienia dotyczącego obniżenia cen leków na otyłość – jednego z kluczowych punktów jego nowej polityki zdrowotnej.
Zgodnie z zapowiedziami, dzięki porozumieniu ceny popularnych leków, takich jak Ozempic czy Wegovy, mają spaść z ponad 1000 dolarów do 149 dolarów miesięcznie. Spotkanie transmitowano na żywo, a prezydent z zadowoleniem mówił o „historycznym dniu dla amerykańskich pacjentów”. Sielankowa atmosfera nagle przerodziła się w dramat.
Wszystko działo się na żywo
W momencie, gdy głos zabierał jeden z dyrektorów farmaceutycznych, stojący obok niego Gordon Findlay, przedstawiciel koncernu Novo Nordisk, niespodziewanie stracił przytomność. Świadkowie opowiadają, że mężczyzna zachwiał się i upadł, ale dzięki szybkiej reakcji otaczających go osób udało się uniknąć tragedii. Został natychmiast podtrzymany i położony na podłodze.
Wszystko działo się tuż obok biurka prezydenta. Trump natychmiast wstał i pochylił się nad poszkodowanym. Po chwili obserwował, jak personel medyczny Białego Domu udziela mu pomocy – relacjonowali obecni na miejscu dziennikarze.
Po incydencie transmisję wydarzenia na krótko przerwano, a konferencja została wstrzymana.
🚨 BREAKING: Man passes out in the Oval Office during announcement on lowering drug prices pic.twitter.com/VzuUMOwOfP— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2025
Reakcja Białego Domu
Kilka godzin po zdarzeniu rzeczniczka prasowa Karoline Leavitt wydała oficjalne oświadczenie, uspokajając opinię publiczną:
Dział medyczny Białego Domu szybko podjął działania. Pan Findlay wraca do zdrowia, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Po kilkunastu minutach zamieszania konferencję wznowiono, a Donald Trump, widocznie poruszony sytuacją, podziękował obecnym za opanowanie i profesjonalizm.
To pokazuje, jak ważna jest praca ludzi, którzy dbają o zdrowie innych. Dziękuję naszym służbom medycznym – powiedział prezydent, kontynuując spotkanie.