To miało być rutynowe wydarzenie w Białym Domu. Prezydent USA spotkał się z przedstawicielami największych firm farmaceutycznych, by ogłosić historyczne porozumienie w sprawie obniżek cen leków. Jednak w pewnym momencie wszystko wymknęło się spod kontroli. Donald Trump poderwał się z miejsca, przerywając przemówienie. Transmisja na żywo została błyskawicznie przerwana.

Melania Trump ma kłopoty. Wobec pierwszej damy padły mocne oskarżenia, a do sądu trafił pozew

Dramat w Gabinecie Owalnym. Trump przerwał konferencję

W Gabinecie Owalnym panowała spokojna, oficjalna atmosfera. Donald Trump, który kilka miesięcy temu powrócił do Białego Domu, zwołał konferencję z udziałem szefów największych firm farmaceutycznych. Celem było ogłoszenie porozumienia dotyczącego obniżenia cen leków na otyłość – jednego z kluczowych punktów jego nowej polityki zdrowotnej.

Zgodnie z zapowiedziami, dzięki porozumieniu ceny popularnych leków, takich jak Ozempic czy Wegovy, mają spaść z ponad 1000 dolarów do 149 dolarów miesięcznie. Spotkanie transmitowano na żywo, a prezydent z zadowoleniem mówił o „historycznym dniu dla amerykańskich pacjentów”. Sielankowa atmosfera nagle przerodziła się w dramat.

Wydali 40 mln dolarów, aby ujawnić prawdziwe życie Trumpów. Ich prywata wkrótce ujrzy światło dzienne…

Wszystko działo się na żywo

W momencie, gdy głos zabierał jeden z dyrektorów farmaceutycznych, stojący obok niego Gordon Findlay, przedstawiciel koncernu Novo Nordisk, niespodziewanie stracił przytomność. Świadkowie opowiadają, że mężczyzna zachwiał się i upadł, ale dzięki szybkiej reakcji otaczających go osób udało się uniknąć tragedii. Został natychmiast podtrzymany i położony na podłodze.

Wszystko działo się tuż obok biurka prezydenta. Trump natychmiast wstał i pochylił się nad poszkodowanym. Po chwili obserwował, jak personel medyczny Białego Domu udziela mu pomocy – relacjonowali obecni na miejscu dziennikarze.

Po incydencie transmisję wydarzenia na krótko przerwano, a konferencja została wstrzymana.

Donald i Melania Trump mają kryzys ?! Ekspertka od mowy ciała zabrała głos