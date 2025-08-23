Nie żyje Stanisław Soyka. W czwartek późnym wieczorem do mediów trafiła druzgocąca wiadomość dla środowiska muzycznego. Muzyk zmarł w zaledwie 66 lat. Miał wystąpić na Top of the Top Festival. Produkcja TVN zdecydowała przerwać festiwal, a w mediach społecznościowych pojawił się komunikat:

Nie żyje Stanisław Soyka. 21 sierpnia podczas koncertu „Orkiestra Mistrzom” dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Stanisława Soyki, który miał także wystąpić podczas dzisiejszego wieczoru. Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla Artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu. W imieniu wszystkich artystów i twórców festiwalu składamy najbliższym najszczersze wyrazy współczucia — czytamy w komunikacie TVN.

Rodzina Stanisława Sojki zabrała głos

Sojka chwilę przed śmiercią uczestniczył nawet w próbach do występu i według świadków, czuł się dobrze i nic nie wskazywało na to, że zaraz wydarzy się tragedia. Piosenkarz niedługo przed swoim występem zmarł w sopockim hotelu.

Z pewnością rodzina Stanisława Sojki jest w szoku i głębokim smutku. Dopiero w sobotę wieczorem wydała oświadczenie w sprawie śmierci muzyka. Podziękowali wszystkim za kondolencje i ciepłe słowa: