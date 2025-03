Allan Krupa w październiku 2023 roku zaczął spotykać się z 19-letnią Nicol Pniewską, córką sławnego milionera i influencera Barta Pniewskiego, znanego w sieci jako Highbart. Dla swojej nowej ukochanej Allan przeprowadził się na stałe do Monako. Wszystko wskazywało na to, że ich związek był naprawdę poważny. W październiku 2024 roku media obiegła wieść, że prawdopodobnie syn Edyty Górniak chciał się oświadczyć swojej ukochanej.

Edyta Górniak publikuje swoją wersję i walczy o rzeczy syna

Niedawno okazało się, że sielankowa miłość Nicol i Allana dobiegła końca, a wszystkie doniesienia potwierdził ojciec Nicol w rozmowie z Pudelkiem. Edyta Górniak na Instagramie postanowiła wyrazić swoje oburzenie przeciekiem informacji do mediów. Na InstaStories nie ukrywała, że jest zawiedziona wypowiedzią Bartosza Pniewskiego, bo wszystkie informacje dotyczące rozstania ich dzieci chciała zachować w tajemnicy.

I tak oto odebrałeś im prawo decyzji, czy chcą się dzielić tym publicznie. Naraziłeś w tym momencie nasze dzieci na dodatkowy stres, który z pewnością przewidziałeś – napisała na InstaStories.

I choć początkowo Bart Pniewski zapewniał, że ex partnerzy pozostają w dobrych relacjach i mają wspólne plany zawodowe, dzisiaj wszystko się zmieniło. Konflikt eskalował między całą czwórką czyli Nicol, Allanem, a także zaangażowanymi w ich rozstanie Edytą Górniak i Barthem Pniewskim.

Teraz ojciec Nicol postanowił wrzucić do sieci nagrania, na których widać, jak pod ich nieobecność do studia weszła Edyta Górniak razem z synem. Wokalistka zabrała rzeczy, które jej zdaniem należały do jej syna. Warto przy tym podkreślić, że studio jest współwłasnością zarówno Allana Krupy, jak i Nicol Pniewskiej. Rodzice byłej pary zaczęli się obrzucać mocnymi zdjęciami w sprawie. Ojciec Nicol nagrał także, jak po wejściu do pustego studia jego córka płacze, a także, że wiele rzeczy z pomieszczenia znalazło się na śmietniku.

Edyta Górniak nie oczekiwała na oskarżenia ze strony Bartosza Pniewskiego, a wręcz sama dodała na swoim InstaStories relację, jak wygląda studio po ich odwiedzinach. Na nagraniu napisała, że to Allan odrestaurował studio i miał prawo zabrać wszystkie swoje rzeczy.

Niegdyś cuchnącą piwnicę Allan Enso zamienił na piękne miejsce pracy. Ale kiedy zostajesz zdradzony przez najbliższych zabierasz swoje zabawki – napisała Edyta Górniak na InstaStories potwierdzając wersję Barta Pniewskiego.

Nicol Pniewska opublikowała także odpowiedź dla Edyty Górniak, gdzie jasno zaśmiała się z określenia dawnego studia, jako „cuchnącej piwnicy”. Myślicie, że to dopiero początek publicznego konfliktu między rodzinami Nicol i Allana?