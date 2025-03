Edyta Górniak i Bart Pniewski jakiś czas temu wdali się w medialny konflikt między sobą. Wszystko zaczęło się od rozstania ich dzieci, Allana i Nicol. Choć wydawałoby się, że sprawa ucichła, nic z tego. Teraz oboje wysunęli wobec siebie kolejne zarzuty, publikując oświadczenia na Instagramie. Tym razem poszło o niejakie zaloty.

Edyta Górniak odpowiada Pniewskiemu na zarzuty o zalotach

Medialna przepychanka piosenkarki Edyty Górniak i Barta Pniewskiego wciąż trwa. Konflikt zaczął się od rozstania ich dzieci, gdzie publicznie zaczęli wytykać sobie kwestie właśnie z tym związane. Początkowo zaczęło się od tego, że Bartosz Pniewski rzekomo podał do mediów informację o rozstaniu Allana i Nicol, a Edyta Górniak oskarżyła go o narażenie dzieci na stres i brak możliwości wyboru. Później oliwy do ognia dolało ogołocone studio przez Górniak, którego właścicielem był Pniewski, a jego współwłaścicielem także Allan.

Bart Pniewski oskarża Górniak o stalking?! „Zapomniana diva, której zaloty odrzuciłeś"

Konflikt stale eskalował i w tym czasie nie brakowało uszczypliwych słów, które publikowali wzajemnie na swoich social mediach. Choć wydawało się, że sprawa już umilknie, teraz Pniewski ponownie się odpalił i zarzucił Górniak, że ta mści się na nim, bo on odrzucił jej zaloty oraz zasugerował stalkowanie.

Artystka nie pozostała temu obojętna i postanowiła odpowiedzieć, na kolejne oskarżenia niedoszłego teścia Allana. Górniak całkowicie zaprzeczyła słowom Pniewskiego oraz wbiła mu szpileczkę związaną z rzekomym życiem na pokaz i długami.

Kiedy marzeniem narcyza są progi za wysokie na jego nogi, a zazdrość odbiera mu rozum. Ale za to mam trzy wielkie talenty – życie na pokaz za wciąż pożyczane pieniądze, 3-biegunowe zakrzywienie rzeczywistości i zazdrość/próżność – pomnożone o ilość długów przypisanych na swoich bliskich. Not my type. Nie gniewam się – napisała Edyta Górniak na swoim Instastories.

Na koniec wokalistka zasugerowała, że Pniewski szuka atencji i podsumowała, że życzy wszystkim szczęścia, aby nie musieli i nie mieli czasu na krzywdzenie innych.

Absurd to już nie jest poziom do dialogu. Ten, kto zaatakował, bo chciał mieć swoje wymarzone 5 minut – nie życzy sobie czyjejś obrony. Taki ma żart. Trudno odpowiadać na to, co się komuś w głowie zdaje. A jeśli nie jest to idealny przykład szczerej nienawiści, to niestosowne jest gniewać się na choroby ludzkie. Życzę zatem wszystkim tyle szczęścia w sercu, żeby nie potrzebowali krzywdzić innych. I tyle ciekawych zajęć, żeby nie mieli na to czasu – dodała piosenkarka.

Nie trzeba było długo czekać, a Pniewski szybko odpowiedział na publikacje swojej oponentki.