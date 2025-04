Nicol Pniewska odpowiada Allanowi i uderza w Edytę Górniak: „Matka jest chyba tylko w mediach, pod publikę”

Następnie Edyta Górniak postanowiła podzielić się swoimi refleksjami na temat odbioru rzeczywistości. Okazuje się, że wokalistka uważa życie za plansze do gier. Zdaniem artystki od nas zależy, jaki podejmiemy w życiu ruch i ten ruch zawsze będzie miał wpływ na nasze dalsze życie:

To życie na ziemi trochę przypomina planszę gier. W zależności od tego, jaki zrobimy ruch, to takie będą dalsze konsekwencje. Ta plansza żyje nieustająco. Różnica jest tylko taka, że jeżeli my nawigujemy świadomie swój ruch, to rozgrywa się ta plansza tak, jak my chcemy. Jeśli jesteśmy zbyt ulegli, nie zauważymy czegoś, nasza aktywność spadła, to będziemy pionkami w czyjejś grze. Czyli cały czas jest ważne to, żeby świadomie nawigować, albo nie uczestniczyć w grze, albo uczestniczyć z konkretną intencją — podkreśliła Edyta Górniak.