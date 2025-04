Edyta Górniak to ikona polskiej sceny muzycznej i jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju. Teraz artystka zdobyła się na szczere wyznania i wzięła udział w rozmowie na Rymanowski Live, gdzie odniosła się także do bieżących zdarzeń związanych z rodziną Pniewskich oraz o kruszącej się relacji z synem.

Edyta Górniak o trudnej relacji z synem i dramie z Pniewskimi

Edyta Górniak i Bart Pniewski jakiś czas temu wdali się w medialny konflikt między sobą. Wszystko zaczęło się od rozstania ich dzieci, Allana i Nicol. Konflikt stale eskalował i w tym czasie nie brakowało uszczypliwych słów, które publikowali wzajemnie na swoich social mediach.

Edyta Górniak reaguje na zarzuty Pniewskiego. „Kiedy marzeniem narcyza są progi za wysokie na jego nogi”

Teraz podczas rozmowy live piosenkarka wyznała, że obserwowała różne relacje Allana z boku w tym z Pniewskimi. Artystka, choć chciała za wszelką cenę chronić, go przed nieodpowiednim towarzystwem, musiała pozwolić mu na popełnianie błędów i dystans, co skutkowało pogorszeniem ich relacji.

To taki trudny czas, kiedy ja chciałabym go chronić przed wszystkimi, natomiast przyszedł czas, kiedy Allan powiedział: „Mama nie wtrącaj się”. Może nie powiedział takimi słowami, ale ja to musiałam nauczyć się rozumieć, że on jest w takim momencie życia, że ma prawo popełniać błędy. (…) Ja patrzyłam z boku przez półtora roku na to, co działo się z nim, jak na chwilę kruszyła się nasza relacja. Gdybym mogła, to wzięłabym za rękę, zabrała nieraz, ale nie mogłam tego zrobić – mówiła Górniak w wywiadzie u Rymanowskiego.

Allan Krupa przerwał milczenie! „Bartoszowi ewidentnie zaczęło palić się pod nogami”

Edyta Górniak wyznała, że już dużo wcześniej wyznała się na Pniewskich i wiedziała, czego można się po nich spodziewać. Natomiast Allan dopiero teraz przekonał się o tym na własnej skórze. Piosenkarka stwierdziła również, że Allan nie potrafił wcześniej wyczuć „co jest iluzją, co obietnicami i blurowaniem, a co faktycznie jest uczuciem ojcostwa, opieki, miłości”, ponieważ ma ubytek ojca i brak wzorca spowodował, że łatwo go oszukać.

Bardzo mi szkoda Allana. Prawda jest taka, że to, co Allan wie dziś o tej małej grupie społecznej, o tych ludziach, ja wiedziałam od ponad roku. Ja po prostu trwałam z boku i przyglądałam się temu, próbowałam dawać mu takie sygnały uwagi. Bezskutecznie, natomiast byłam cały czas w gotowości w razie sytuacji i to był ułamek chwili, kiedy on dotknął zbyt czułego punktu dla nich i to się rozsypało jak domek z kart w jednej chwili. W przeciągu kilku dni zdradziły go wszystkie osoby, do których on był przywiązany, więc on przeżył traumę (…). Z przykrością muszę powiedzieć, że Allan został zdradzony emocjonalnie, psychicznie, rodzinnie, biznesowo i finansowo, czyli na wszystkich możliwych poziomach – tłumaczyła artystka.

Nicol Pniewska odpowiada Allanowi i uderza w Edytę Górniak: „Matka jest chyba tylko w mediach, pod publikę”

Edyta Górniak podzieliła się także gorzką i bolesną refleksją na temat całego show-biznesu. Choć według niej jest to miejsce przepełnione utalentowanymi i różnorodnymi osobowościami, to nie brak w niej zła, zgadzając się ze stwierdzeniem prowadzącego, który określił to jako „kłębowisko żmij”.