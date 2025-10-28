Edyta Jungowska porzuciła aktorstwo. Dziś zarabia w ten sposób
Dziś prowadzi własny biznes i zarabia na książkach dla dzieci!
Edyta Jungowska przez lata należała do grona najbardziej lubianych polskich aktorek. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła na deskach teatru, ale prawdziwą popularność przyniosła jej rola Bożenki w serialu „Na dobre i na złe”. Postać sympatycznej pielęgniarki podbiła serca widzów i na długo stała się jednym z symboli produkcji TVP.
Zrezygnowała z „Na dobre i na złe” po 12 latach
Choć mogła do końca kariery cieszyć się statusem gwiazdy Leśnej Góry to po 12 latach postanowiła odejść z serialu. Jak tłumaczyła, chciała uniknąć zaszufladkowania.
Bożenka dała mi wiele, ale chciałam spróbować innych wyzwań – wyznała w rozmowie z „Faktem”.
Wkrótce okazało się, że na kolejne propozycje aktorskie nie mogła liczyć. Artystka pojawiała się jedynie w epizodycznych rolach, a jej kariera mocno wyhamowała. Zamiast czekać na kolejne castingi, Edyta postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Założyła własne wydawnictwo „Jung-off-ska”, które zajmuje się publikowaniem książek i audiobooków dla dzieci.
Kiedy osiem lat temu zakładałam to wydawnictwo, a zainwestowałam w nie sporo oszczędności, nie zdawałam sobie sprawy, że czeka mnie tyle trudnych tematów. Na początku była euforia, a potem załamanie i poczucie, że nic nie umiem – mówiła w rozmowie z magazynem Uroda Życia.
Aktorka przyznała, że nie byłoby to możliwe bez wsparcia ukochanego Rafała Sabary, z którym wspólnie prowadzi firmę.
Na szczęście nie byłam sama. Jesteśmy firmą rodzinną, tworzę to wydawnictwo razem z moim partnerem – zdradziła.