Edyta Jungowska przez lata należała do grona najbardziej lubianych polskich aktorek. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła na deskach teatru, ale prawdziwą popularność przyniosła jej rola Bożenki w serialu „Na dobre i na złe”. Postać sympatycznej pielęgniarki podbiła serca widzów i na długo stała się jednym z symboli produkcji TVP.

Edyta Jungowska powróciła na salony. Bożenka z „Na dobre i na złe” nic się nie zmienia

Zrezygnowała z „Na dobre i na złe” po 12 latach

Choć mogła do końca kariery cieszyć się statusem gwiazdy Leśnej Góry to po 12 latach postanowiła odejść z serialu. Jak tłumaczyła, chciała uniknąć zaszufladkowania.

Bożenka dała mi wiele, ale chciałam spróbować innych wyzwań – wyznała w rozmowie z „Faktem”.

Wkrótce okazało się, że na kolejne propozycje aktorskie nie mogła liczyć. Artystka pojawiała się jedynie w epizodycznych rolach, a jej kariera mocno wyhamowała. Zamiast czekać na kolejne castingi, Edyta postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Założyła własne wydawnictwo „Jung-off-ska”, które zajmuje się publikowaniem książek i audiobooków dla dzieci.

Kiedy osiem lat temu zakładałam to wydawnictwo, a zainwestowałam w nie sporo oszczędności, nie zdawałam sobie sprawy, że czeka mnie tyle trudnych tematów. Na początku była euforia, a potem załamanie i poczucie, że nic nie umiem – mówiła w rozmowie z magazynem Uroda Życia.

Aktorka przyznała, że nie byłoby to możliwe bez wsparcia ukochanego Rafała Sabary, z którym wspólnie prowadzi firmę.

Na szczęście nie byłam sama. Jesteśmy firmą rodzinną, tworzę to wydawnictwo razem z moim partnerem – zdradziła.

