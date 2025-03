Edyta Zając tańczy z lektorem „Hotelu Paradise”. Nagranie hitem internetu

Oboje funkcjonują w polskim show-biznesie. Aktor był w jednej z ostatniej edycji „Tańca z gwiazdami”. Mimo to para nie chce pokazywać swojej relacji publicznie i pragnie zachować najważniejsze intymne momenty swojego związku tylko dla siebie:

Nie, absolutnie nie. Totalnie nie mamy takiej potrzeby, natomiast jakby… no oboje jesteśmy osobami medialnymi. Michał funkcjonuje w mediach chyba dłużej niż ja jako aktor, najpierw na deskach teatru, potem w serialach, więc też ma więcej jakiegoś takiego doświadczenia. Ja z tej celebryckiej strony mogę powiedzieć, że obserwując pewne osoby, które właśnie wpuszczają do swojego świata i media i obserwatorów, no ja po prostu taka nie jestem, nie czułabym tego, to by było sztuczne, to nie byłoby w zgodzie ze mną. Nie wykluczam jakichś wspólnych projektów czy jakichś zawodowych rzeczy, ale jeśli chodzi o prywatność, taką pokazywanie swojego domu, swojego świata, swojej codzienności, to absolutnie nie, nie widzę tego — podsumowała Edyta Zając.