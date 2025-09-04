Wizyta Karola Nawrockiego w USA wzbudziła ogromne emocje. Teraz pod lupą znalazł się jego angielski. Ekspertka nie miała wątpliwości, co jest jego największym atutem, a nad czym powinien jeszcze popracować.

Donald Trump zaskoczył gestem wobec polskiego prezydenta! „To zachowanie zdarza się rzadko”

Ekspertka oceniła angielski Karola Nawrockiego. Padły mocne słowa o jego wymowie!

Pierwsza wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych odbiła się szerokim echem w mediach. Spotkanie z Donaldem Trumpem komentują nie tylko eksperci od polityki, ale też… językoznawcy. Iwona Gabryończyk, CEO Szkoły Angielskiego IGMA, oceniła jego umiejętności i zwróciła uwagę na jeden szczegół. Ekspertka językowa nie miała wątpliwości – zdradziła, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

Pierwsza oficjalna podróż Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych to jeden z najważniejszych momentów jego dotychczasowej prezydentury. Spotkanie z Donaldem Trumpem komentowano na całym świecie, a nagrania z ich rozmowy szybko zaczęły krążyć w sieci. Co ciekawe, uwaga internautów i mediów skupiła się nie tylko na gestach politycznych, ale także na języku.

Tyle języków zna Karol Nawrocki. Padło szczere wyznanie nowego prezydenta

Już wcześniej o angielskim Karola Nawrockiego wypowiadała się Arlena Witt, która porównała go do innych polskich polityków. Według niej prezydent „mówi lepiej niż Andrzej Duda, ale gorzej niż Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski”. Tym razem jego sposób komunikacji oceniła Iwona Gabryończyk, CEO Szkoły Angielskiego IGMA.

Był dobrze przygotowany, mówi swobodnie, widać, że czuje się komfortowo w rozmowie. To ogromny plus w kontaktach międzynarodowych – stwierdziła w rozmowie z Plotkiem.

Ekspertka zwróciła jednak uwagę na pewien szczegół, który mógłby poprawić wizerunek prezydenta na arenie międzynarodowej.

Wymowa – wyczuwalny polski akcent mógłby zostać złagodzony dzięki ćwiczeniom fonetycznym. W porównaniu z poprzednią głową państwa można zauważyć wyraźnie większą gotowość do rozmowy po angielsku – podkreśliła Gabryończyk.

Słowa ekspertki pojawiają się chwilę po tym, jak komentatorzy zachwycali się gestem Donalda Trumpa. Podczas spotkania były prezydent USA uśmiechał się, objął Nawrockiego za ramię i jak twierdzą specjaliści od mowy ciała, pokazał tym swoją szczerą sympatię. To zdarza mu się niezwykle rzadko.

Choć prezydent Nawrocki ma swoich krytyków, eksperci są zgodni: jego znajomość języka jest wystarczająca, by skutecznie reprezentować Polskę. ,,Drobne błędy nie mają wpływu na skuteczność komunikacji” – podkreślają.

Monika Olejnik uderza w Karola Nawrockiego: „Lewym prostym nic się nie wygra dla Polski Panie Prezydencie”

A Wy co sądzicie? Czy polski prezydent powinien całkowicie pozbyć się akcentu, czy ważniejsze jest, by mówił pewnie i zrozumiale?