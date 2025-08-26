Eliza Gwiazda wkracza do świata luksusu! Jej projekt „Gwiazda w Edenie” już robi furorę. W branży, gdzie Magda Gessler rządzi gastronomią, Eliza chce zostać ikoną polskiego hotelarstwa.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie poszkodowanego gwiazdora „Ninja Warior”!

Show i luksus w każdym kroku

Każda wizyta Elizy to małe show. Najpiękniejsze hotele, SPA, wyjątkowe miejsca w całej Polsce – wszystko w gwiazdorskim stylu! Elegancja, komfort… i emocje, które zostają na długo.

Chcę pokazać miejsca, które naprawdę zachwycają. Gwiazda w Edenie to luksus, prestiż i niezapomniane chwile! – mówi Eliza.

Kevin Mglej naprawdę się postarał! Tak zorganizował dla Roxi Węgiel 1. rocznicę ślubu

Projekt powstał we współpracy z Spaeden.pl – największym portalem SPA & Wellness w Polsce. Dzięki nim każdy dowie się, jak czerpać pełnię przyjemności z każdej wizyty w hotelu czy SPA.

Eliza – gwiazda polskiego hotelarstwa

„Gwiazda w Edenie” pokazuje, że Eliza Gwiazda może stać się prawdziwą ikoną polskiego hotelarstwa. Luksus, prestiż i show w jednym – a wszytsko po to aby pokazać Wam piękną Polskę.

Tak wyglądała sprawa ROZWODOWA Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz! (FOTO)