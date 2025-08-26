Eliza Gwiazda – Magdą Gessler polskiego hotelarstwa!
W branży, gdzie Magda Gessler rządzi gastronomią, Eliza chce zostać ikoną polskiego hotelarstwa.
Show i luksus w każdym kroku
Każda wizyta Elizy to małe show. Najpiękniejsze hotele, SPA, wyjątkowe miejsca w całej Polsce – wszystko w gwiazdorskim stylu! Elegancja, komfort… i emocje, które zostają na długo.
Chcę pokazać miejsca, które naprawdę zachwycają. Gwiazda w Edenie to luksus, prestiż i niezapomniane chwile! – mówi Eliza.
Projekt powstał we współpracy z Spaeden.pl – największym portalem SPA & Wellness w Polsce. Dzięki nim każdy dowie się, jak czerpać pełnię przyjemności z każdej wizyty w hotelu czy SPA.
Eliza – gwiazda polskiego hotelarstwa
„Gwiazda w Edenie” pokazuje, że Eliza Gwiazda może stać się prawdziwą ikoną polskiego hotelarstwa. Luksus, prestiż i show w jednym – a wszytsko po to aby pokazać Wam piękną Polskę.
X | 26 sierpnia 2025
Drogo i zimni w chu…
Anka | 26 sierpnia 2025
Polska dla Polaków
Alek | 26 sierpnia 2025
Oby dobre ceny, bo Polskie hotele się cenią na maxa.