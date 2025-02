Doda w nowym programie „Naga prawda czy naga Doda?” odpowiedziała na serię niewygodnych pytań zadawanych przez dociekliwą dziennikarkę. Jedno z nich dotyczyło jej rozstania i sądowej batalii z Emilem Haidarem. Redaktorka postanowiła zapytać o głośną plotkę, według której Emil Haidar chciał, żeby Doda poszła za kraty i zapłacił politykowi — Romanowi Giertychowi zawrotną kwotę, aby piosenkarka poszła do więzienia. Artystka zdradziła szczegóły tej informacji. Zaskakujące, co powiedziała.

Piosenkarka w rozmowie z Klaudią Lewandowską wróciła pamięcią do nieudanych relacji z mężczyznami. Najgłośniej było wokół jej rozstania z Emilem Haidarem, który oskarżył ją o zlecenie wymuszenia i zastraszanie w celu zmiany zeznań. 14 stycznia 205 roku Doda została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz grzywnę 100 tys. złotych. Musiała także zapłacić 20 tys. zł nawiązki na rzecz Emila Haidara oraz pokryć koszta sądowe wynoszące blisko 12 tys. zł.

Chodzą takie plotki, więc nie wiem, czy je powielać, ale wszyscy o tym gadali, że mój były facet zapłacił Giertychowi milion złotych, żeby mnie wsadził do więzienia. Modlę się, żeby to nie była prawda, bo pan Giertych jest teraz na bardzo wysokiej pozycji, z tego, co wiem, jest prawą ręką Tuska, więc miałabym przesrane. Może już je wydał i zapomniał? — podsumowała rozbawiona Doda.