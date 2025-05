Marta Wojtal od lat współpracuje z wieloma gwiazdami, które jej ufały i powierzały najważniejsze projekty. Stworzyła ikoniczne fotografie wielkich nazwisk m.in. Magdy Gessler, Małgorzaty Rozenek, Martyny Wojciechowskiej, czy Igi Świątek.

Teraz ona znalazła się w centrum uwagi, ale w bardzo przykrych okolicznościach. Marta Wojtal trafiła do szpitala w Albanii z bardzo wysoką gorączką i okropnym bóle: „Rzadko boję się o siebie. Przecież ja – twardzielka, ogarniam wszystko. Tym razem nie ogarnęłam. Cztery hospitalizacje. Karetka. Ból, który odbiera oddech. Gorączka sięgająca 40 stopni, wymioty, drgawki. Obcy kraj. Przyleciałam tu sama” – pisała 6 dni temu.

Słynna fotograf po dojściu do siebie odezwała się na Instagramie. Okazuje się, że zdiagnozowano u niej sepsę, a następnie lekarze podjęli decyzję o usunięciu nerki:

Jak część z Was już wie ze stories – usunięto mi nerkę. Zakażenie wdarło się z impetem i zaczęło siać spustoszenie w całym organizmie. Dreszcze przy 40-stopniowej gorączce i spuchniętej nerce… to były chwile, które przypominały tortury. Ale nie będziemy się tu rozczulać – bo życie toczy się dalej – napisała Wojtal.

Na szczęście z humorem wraca do siebie: „Dziś poniedziałek, a Cristal… proszę bardzo! Już się pluska, goli nogi – wygląda, jakby szykowała się na jakieś wielkie wyjście”.

A tak całkiem serio – jeszcze chwilę mi tu zejdzie. O ile lekarze rozprawili się z tym wewnętrznym intruzem, to zostało jeszcze parę komplikacji do uporządkowania. Potrzebuję czasu, żeby nabrać sił, nauczyć się znowu chodzić, wrócić do siebie – tłumaczy.