21 lat razem, bez obrączek, dzieci bez szkoły… Oto historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty

Co z ich biznesem po rozstaniu? Już wiadomo!

Leszek Lichota
/ 02.10.2025 /
Karolina T.
scena z: Ilona Wrońska, Leszek Lichota, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA

Historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty

Po ponad dwóch dekadach bycia razem, aktorzy Leszek Lichota i Ilona Wrońska ogłosili rozstanie.

Zakochani wychowywali razem także synka i córeczkę. Tym bardziej szokujące jest zakończenie związku gwiazdorskiej pary:

„W związku z licznymi zapytaniami o wspólne wywiady chcielibyśmy poinformować Was, że od kilku miesięcy nie jesteśmy już prywatnie parą i nie mieszkamy razem, ale nadal razem pracujemy i prowadzimy nasz glamping. Prosimy media o niekomentowanie naszego życia osobistego i uszanowanie prywatności naszej i naszych dzieci. Skupiamy się na pozytywach. Pozdrawiamy Ilona i Lechu” — czytamy.

scena z: Ilona Wrońska, Leszek Lichota, SK:, , fot. Podlewski/AKPA

Historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty

Historia ich miłości zaczęła się w pracy na planie popularnego serialu „Na Wspólnej”. Choć początkowo ich relacja rozwijała się po cichu, wkrótce stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par aktorskich w Polsce:

„Połączył nas zawód. Trafiliśmy do dosyć hermetycznego środowiska, w którym jest niewiele osób i większość się zna. Zawsze jest duża szansa, że gdzieś się na siebie w pracy trafi. Myśmy trafili na siebie przed garderobą. (…) Pomogli nam wspólni znajomi, którzy dostrzegli, że potrzebujemy bodźca” – wyznał aktor w wywiadzie dla „Vivy!”.

scena z: Ilona Wrońska, Leszek Lichota, SK:, , fot. Gałązka/AKPA

Historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty

Przez lata często opowiadali publicznie o swoim związku, podkreślając, że w ich przypadku najważniejsze są codzienność, wzajemny szacunek i wspólne pasje. Doczekali się dwójki dzieci: córki Nataszy i syna Kajetana.

Co ciekawe, mimo dwóch dekad spędzonych razem, nigdy nie zdecydowali się na formalizację związku. W wywiadach powtarzali, że nie potrzebują ślubu, by być szczęśliwą rodziną:

„Uważam, że małżeństwo jest instytucją zbędną! Nie daje żadnej gwarancji. Przykład mój i Ilony pokazuje, że można szczęśliwie żyć bez urzędowych papierów. Oczywiście, jeśli któreś z nas wylądowałoby w szpitalu i to drugie miałoby utrudniony dostęp do dokumentów, wtedy okazałoby się, po co te formalności. Ale to bariery, które sami sobie narzucamy. Poza tą jedną sferą jestem naprawdę tradycyjny” — stwierdził Leszek Lichota w „Grazii”.

scena z: Ilona Wrońska, Leszek Lichota, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA

Historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty

Najwięcej jednak kontrowersji wzbudzali swoim podejściem do edukacji. Leszek Lichota i Ilona Wrońska zdecydowali się, że ich dzieci będą uczyły się przez szkołę w Chmurze:

„To jest system wymyślony w połowie XIX wieku, który miał tak naprawdę uczyć karności poprzez edukację. Już samo to, że dzieciaki muszą siedzieć nieruchomo w ławkach, jest grzechem, który jest kontynuowany od 200 lat i kompletnie ucina ich kreatywność. Dalej, to, że jest nauczyciel, który mówi prawdę objawioną i z tym nie powinno się w zasadzie dyskutować. Czyli Słowacki wielkim poetą był i basta” — zaznaczył.

 

Co zaskakujące, ich córka sama postanowiła, że pójdzie do techniku: 

 „Wspieramy ich wybory, doradzamy, ale ostatecznie to oni decydują. Myślę, że rolą rodzica jest nie przeszkadzać, przytulać (te duże dzieci zwłaszcza) i zawsze, niezależnie od sytuacji, być po stronie swojego dziecka — mówiła wówczas aktorka.

scena z: Ilona Wrońska, Leszek Lichota, SK:, , fot. Gałązka/AKPA

Historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty

Para także w 2015 roku zdecydowała się na przygodę życia. Wyjechali do USA, gdzie spędzili tam pół roku. Już wtedy ich dzieci uczyły się zdalnie.

scena z: Ilona Wrońska, Leszek Lichota, SK:, , fot. Podlewski/AKPA

Historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty

Natomiast w ubiegłym roku otworzyli własny glamping (czyli luksusowy camping) w Jaśliskach. Aktor tłumaczył, że przez lata myślał o takim miejscu:

 

„Odkąd pamiętam, to zawsze był pomysł na to, że trzeba mieć jeszcze odskocznię, miejsce i przestrzeń, która jest poza zawodową działalnością, daje odetchnąć, naładować baterie. Ale daje też pewnego rodzaju niezależność. Przez lata próbowałem takie miejsce stworzyć z różnymi efektami. Wydaje mi się, że teraz jestem najbliżej siebie i tego, jak powinienem działać w tym świecie. Wszystko jest na swoim miejscu, tak jak ma być” – mówił w rozmowie z „Faktem” Leszek Lichota.

scena z: Ilona Wrońska, Leszek Lichota, SK:, , fot. Niemiec/AKPA

Historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty

Mimo rozstania Ilona Wrońska i Leszek Lichota dalej będą prowadzić swój biznes. Pokazali, że potrafią oddzielić życie osobiste od zawodowego. Forrest Glamp działa nieprzerwanie od 2021 roku i cieszy się rosnącą popularnością wśród turystów, którzy zamiast hotelowych murów wolą otoczenie dzikiej przyrody.

 

Ceny noclegów w glampingu zaczynają się od około 300 zł za noc w namiocie standardowym, a w wersjach premium mogą sięgać nawet 600 zł.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty

Z kolei Ilona Wrońca tłumaczyła, że hotelarstwo i wieś jest im bardzo bliska:

„Oboje z partnerem jesteśmy aktorami, a to zawód, który bywa trudny, bo praca w tej branży nigdy nie jest pewna. Dlatego już od dawna myśleliśmy o stworzeniu czegoś, co dałoby nam większą stabilność. Postawiliśmy na turystykę nieprzypadkowo, ponieważ Leszek jest po technikum hotelarskim i miał na ten temat pewne pojęcie, ja z kolei skończyłam technikum rolnicze, więc temat bliskości ziemi i natury nie jest mi obcy. A dlaczego glamping? Chcieliśmy stworzyć coś nieoczywistego, co nie jest w Polsce zbyt powszechne, zaproponować coś nowego, trochę innego” – mówiła Ilona Wrońska w rozmowie z Super Expressem.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty

Przez 21 lat byli zgranym małżeństwem. Wiele razy pytano ich o klucz do udanego związku, to para jednak nie chciała za wiele o sobie mówi.

 

Wyjątek zrobili dla „Vivy” dwa lata temu i wówczas aktor wyznał: „Doszedłem do konkluzji, że jeżeli nie wymagasz za dużo, to nie masz oczekiwań. Jak nie masz oczekiwań, nie jesteś rozczarowany. Trzeba być uważnym na siebie, pozwolić drugiej osobie na słabsze momenty i być czułym”.

 

Natomiast aktorka dodała:

 „Całe życie się na tym opiera. Wcześnie opanowana sztuka kompromisu daje szansę na udane wspólne życie” – przyznała Wrońska.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty
