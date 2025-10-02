21 lat razem, bez obrączek, dzieci bez szkoły… Oto historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty

Historia miłosna Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty

Przez lata często opowiadali publicznie o swoim związku, podkreślając, że w ich przypadku najważniejsze są codzienność, wzajemny szacunek i wspólne pasje. Doczekali się dwójki dzieci: córki Nataszy i syna Kajetana.

Co ciekawe, mimo dwóch dekad spędzonych razem, nigdy nie zdecydowali się na formalizację związku. W wywiadach powtarzali, że nie potrzebują ślubu, by być szczęśliwą rodziną:

„Uważam, że małżeństwo jest instytucją zbędną! Nie daje żadnej gwarancji. Przykład mój i Ilony pokazuje, że można szczęśliwie żyć bez urzędowych papierów. Oczywiście, jeśli któreś z nas wylądowałoby w szpitalu i to drugie miałoby utrudniony dostęp do dokumentów, wtedy okazałoby się, po co te formalności. Ale to bariery, które sami sobie narzucamy. Poza tą jedną sferą jestem naprawdę tradycyjny” — stwierdził Leszek Lichota w „Grazii”.