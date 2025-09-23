times-dark
Kozaczek
Newsy

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Agnieszka Grochowska, Karolina Gruszka, Marta Nieradkiewicz…

Konferencja filmu "Brat" w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego.

/ 23.09.2025 /
Karolina T.
Na zdj.: Agnieszka Grochowska, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

1 / 12

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

Jubileuszowa, pięćdziesiąta edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych to coś więcej niż przegląd najnowszych produkcji. To symboliczny moment, w którym polskie kino spogląda wstecz na swoje bogate tradycje, jednocześnie mierząc się z nowymi wyzwaniami i pytaniami o przyszłość.

Na zdj.: Agnieszka Grochowska, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

2 / 12

Agnieszka Grochowska

Uroczyste otwarcie festiwalu odbyło się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Publiczność zobaczyła film Michała Kwiecińskiego „Chopin, Chopin!” – psychologiczny portret kompozytora, daleki od typowej biografii, a raczej opowieść o samotności, chorobie i cenie geniuszu.

 

To symboliczne rozpoczęcie, film o artyście, którego twórczość przetrwała pokolenia, doskonale wpisuje się w jubileuszową narrację.

Na zdj.: Agnieszka Grochowska, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

3 / 12

Agnieszka Grochowska

We wtorek odbyła się konferencja filmu „Brat” w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego.

 

Jedną z kluczowych ról gra Agnieszka Grochowska, wcielając się w matkę dwóch chłopców.

Na zdj.: Tytus Szymczuk, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

4 / 12

Tytus Szymczuk

Grochowska przyznaje, że to jedno z takich doświadczeń, które zostanie z nią na długo. Młodzi aktorzy w Bracie zaskoczyli ją poziomem naturalności, autentyzmu i emocji.

 

Na zdj.: Karolina Gruszka, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

5 / 12

Karolina Gruszka
Na zdj.: Karolina Gruszka, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

6 / 12

Karolina Gruszka
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

7 / 12

Marta Nieradkiewicz
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

8 / 12

Marta Nieradkiewicz
Na zdj.: Tytus Szymczuk, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

9 / 12

Tytus Szymczuk
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

10 / 12

Filip Wiłkomirski
Na zdj.: Izabela Wójcik, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

11 / 12

Izabela Wójcik
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

12 / 12

Maciej Sobieszczański
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Paparazzi przyłapało Ryszarda Rynkowskiego. Aż trudno uwierzyć, jak teraz wygląda! (FOTO)
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Edyta Rynkowska Nie żyje
Paparazzi przyłapało Ryszarda Rynkowskiego. Aż trudno uwierzyć, jak teraz wygląda! (FOTO)
Widać, że śmierć żony mocno odbiła się na muzyku.
„Tomek zamknij się, błagam” – Michel Moran wraca wspomnieniami do pracy z Jakubiakiem
Newsy
Michel Moran Tomasz Jakubiak
„Tomek zamknij się, błagam” – Michel Moran wraca wspomnieniami do pracy z Jakubiakiem
"To był wulkan. Kiedy mówię o Tomku gdzieś tam krwawi serce" - mówi juror "MasterChef Nastolatki".
Zgrzyt w parze Zillmann – Lesar? „Jak ona szaleje, to staję z boku”. Ostra wymiana zdań na wizji!
Aktualności Newsy Programy TV VIDEO Kozaczka
Janja Lesar Katarzyna Zillman
Zgrzyt w parze Zillmann – Lesar? „Jak ona szaleje, to staję z boku”. Ostra wymiana zdań na wizji!
Tak wygląda współpraca żeńskiego duetu w „TzG”!
Wersow kupiła mieszkanie „na wszelki wypadek”? Internauci przecierają oczy ze zdumienia
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Wersow
Wersow kupiła mieszkanie „na wszelki wypadek”? Internauci przecierają oczy ze zdumienia
Nowa inwestycja youtuberki wywołała gorącą dyskusję. Sama Wersow tłumaczy, dlaczego postawiła na takie rozwiązanie.
Agnieszka Włodarczyk od lat unika ścianek. Teraz zrobiła wyjątek: „Nie w ilości wyjść jest klasa”
Newsy
Agnieszka Włodarczyk Inglot
Agnieszka Włodarczyk od lat unika ścianek. Teraz zrobiła wyjątek: „Nie w ilości wyjść jest klasa”
Jej kreacja nie przeszła bez echa.
Martyna Wojciechowska nie gryzła się w język w Sejmie. Jasne słowa o edukacji zdrowotnej
Aktualności Newsy
Barbara Nowacka Martyna Wojciechowska
Martyna Wojciechowska nie gryzła się w język w Sejmie. Jasne słowa o edukacji zdrowotnej
Dziennikarka spotkała się z ministrą edukacji Barbarą Nowacką.
Marta Nawrocka jest po liftingu twarzy? Gojdź ocenia jednoznacznie
Newsy
Marta Nawrocka
Marta Nawrocka jest po liftingu twarzy? Gojdź ocenia jednoznacznie
"To widać, że nie marszczy czoła".
Marta Nawrocka pokazała w Nowym Jorku zupełnie inne oblicze. Nie do wiary co powiedziała do dziewczynki (WIDEO)
Aktualności Newsy
Marta Nawrocka
Marta Nawrocka pokazała w Nowym Jorku zupełnie inne oblicze. Nie do wiary co powiedziała do dziewczynki (WIDEO)
Spotkanie przed słynną pierogarnią na Brooklynie, przybrało nieoczekiwany obrót.
Kto odpowie za wypadek Katarzyny Stoparczyk? Śledczy wydali tajemniczy komunikat
Aktualności Newsy
Katarzyna Stoparczyk śmiertelny Wypadek
Kto odpowie za wypadek Katarzyny Stoparczyk? Śledczy wydali tajemniczy komunikat
Na jaw wychodzą nowe informacje w sprawie tragedii z 5 września.
Dlaczego Ryszard Rynkowski wciąż nie został przesłuchany? Prokuratura ujawnia szczegóły
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Edyta Rynkowska Ryszard Rynkowski
Dlaczego Ryszard Rynkowski wciąż nie został przesłuchany? Prokuratura ujawnia szczegóły
Śledczy ujawniają nowe szczegóły tragedii.
Koszmar Maffashion w dniu urodzin. Takiego „prezentu” się nie spodziewała
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Julia Kuczyńska Maffashion
Koszmar Maffashion w dniu urodzin. Takiego „prezentu” się nie spodziewała
Influencerka pokazała, co spotkało ją o poranku.
Sielanka u Bieberów. Justin i Hailey zabrali Jacka Bluesa na rodzinny spacer (FOTO)
Dzieci gwiazd Newsy Zagraniczni celebryci
Dzieci Gwiazd Hailey Bieber
Sielanka u Bieberów. Justin i Hailey zabrali Jacka Bluesa na rodzinny spacer (FOTO)
Zdjęcia trafiły prosto na Instagram piosenkarza.
Syn Ewy Minge zabrał głos po odpadnięciu mamy z „TzG”. Nie gryzł się w język!
Newsy
Eva Minge Taniec
Syn Ewy Minge zabrał głos po odpadnięciu mamy z „TzG”. Nie gryzł się w język!
"Dziękuję ci, Rafale za to, że ośmieszyłeś nas na koniec" - powiedziała na wizji Eva Minge.
Wyniki sekcji zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego. Prawda właśnie wyszła na jaw
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Edyta Rynkowska Przyczyna śmierci
Wyniki sekcji zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego. Prawda właśnie wyszła na jaw
Prokuratura przekazała oficjalne ustalenia.
Nawroccy w USA. Stylizacja pierwszej damy wprawiła w osłupienie (FOTO)
Aktualności Newsy Styl gwiazd
Marta Nawrocka Stylizacja
Nawroccy w USA. Stylizacja pierwszej damy wprawiła w osłupienie (FOTO)
Pierwsza dama postawiła na detal, który zaskoczył wszystkich!
Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną zmianę (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd
Marcin Rogacewicz Metamorfozy Gwiazd
Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną zmianę (FOTO)
W której wersji podoba Wam się najbardziej?
 