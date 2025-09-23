50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Agnieszka Grochowska, Karolina Gruszka, Marta Nieradkiewicz…
Konferencja filmu "Brat" w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego.
1 / 12
Jubileuszowa, pięćdziesiąta edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych to coś więcej niż przegląd najnowszych produkcji. To symboliczny moment, w którym polskie kino spogląda wstecz na swoje bogate tradycje, jednocześnie mierząc się z nowymi wyzwaniami i pytaniami o przyszłość.
2 / 12
Uroczyste otwarcie festiwalu odbyło się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Publiczność zobaczyła film Michała Kwiecińskiego „Chopin, Chopin!” – psychologiczny portret kompozytora, daleki od typowej biografii, a raczej opowieść o samotności, chorobie i cenie geniuszu.
To symboliczne rozpoczęcie, film o artyście, którego twórczość przetrwała pokolenia, doskonale wpisuje się w jubileuszową narrację.
3 / 12
We wtorek odbyła się konferencja filmu „Brat” w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego.
Jedną z kluczowych ról gra Agnieszka Grochowska, wcielając się w matkę dwóch chłopców.
4 / 12
Grochowska przyznaje, że to jedno z takich doświadczeń, które zostanie z nią na długo. Młodzi aktorzy w Bracie zaskoczyli ją poziomem naturalności, autentyzmu i emocji.
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12