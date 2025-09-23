50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Agnieszka Grochowska, Karolina Gruszka, Marta Nieradkiewicz…

Agnieszka Grochowska

Uroczyste otwarcie festiwalu odbyło się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Publiczność zobaczyła film Michała Kwiecińskiego „Chopin, Chopin!” – psychologiczny portret kompozytora, daleki od typowej biografii, a raczej opowieść o samotności, chorobie i cenie geniuszu.

To symboliczne rozpoczęcie, film o artyście, którego twórczość przetrwała pokolenia, doskonale wpisuje się w jubileuszową narrację.