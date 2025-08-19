78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)

Helena Vondráčková to prawdziwa legenda czeskiej i polskiej sceny muzycznej. Choć w czerwcu skończyła 78 lat, jej forma i wygląd wciąż robią ogromne wrażenie.

W Sopocie, podczas Top of The Top Festival, artystka zaprezentowała się w stylizacji, która od razu przyciągnęła uwagę fotoreporterów i widzów.