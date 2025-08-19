78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…
Fani nie mogą uwierzyć, że czeska legenda muzyki wciąż zachwyca.
Helena Vondráčková to prawdziwa legenda czeskiej i polskiej sceny muzycznej. Choć w czerwcu skończyła 78 lat, jej forma i wygląd wciąż robią ogromne wrażenie.
W Sopocie, podczas Top of The Top Festival, artystka zaprezentowała się w stylizacji, która od razu przyciągnęła uwagę fotoreporterów i widzów.
Na scenie królowa polskiej i czeskiej piosenki postawiła na róż i srebro- połączenie odważne i pełne energii. Błyszczący płaszcz i dopasowane wdzianko sprawiły, że wielu porównywało ją do popowych ikon, a nawet… Barbie.
Sama artystka uśmiechała się szeroko i zarażała dóbr energią, jakby występy od zawsze były jej naturalnym środowiskiem.
Nie tylko festiwal w Sopocie był okazją, żeby podziwiać jej styl.
Kilka dni wcześniej Helena pojawiła się w studiu ,,Dzień Dobry TVN” w skórzanej mini z frędzlami, bordowych rajstopach i srebrnych szpilkach.
Internauci porównali ją wtedy do Moniki Olejnik, która również stawia na wielobarwne rajstopy i krótkie spódnice.
Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że że zdjęcia Vondráčkovej sprzed 25 lat pokazują… niemal tę samą kobietę.
Fani twierdzą, że artystka zatrzymała czas i wygląda tak samo, jak wtedy, gdy miała niewiele ponad 50 lat.
Niektórzy snują teorie, ze sekret jej młodego wyglądu tkwi miłości.
Helena od 20 lat jest żoną młodszego o 12 lat Martina Michala, który został także jej menadżerem. Para żyje i pracuje razem, zdaje się służyć gwieździe, która wciąż zachwyca głosem, ale i urodą.
