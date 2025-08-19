times-dark
Kozaczek
78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…

Fani nie mogą uwierzyć, że czeska legenda muzyki wciąż zachwyca.

Helena Vondrackova
19.08.2025
Marysia
78- letnia Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał źródło AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)

Helena Vondráčková to prawdziwa legenda czeskiej i polskiej sceny muzycznej. Choć w czerwcu skończyła 78 lat, jej forma i wygląd wciąż robią ogromne wrażenie.

W Sopocie, podczas Top of The Top Festival, artystka zaprezentowała się w stylizacji, która od razu przyciągnęła uwagę fotoreporterów i widzów.

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)

Na scenie królowa polskiej i czeskiej piosenki postawiła na róż i srebro- połączenie odważne i pełne energii. Błyszczący płaszcz i dopasowane wdzianko sprawiły, że wielu porównywało ją do popowych ikon, a nawet… Barbie.

 

Na zdj.: Helena Vondráčková, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)

Sama artystka uśmiechała się szeroko i zarażała dóbr energią, jakby występy od zawsze były jej naturalnym środowiskiem.

Na zdj.: Helena Vondráčková, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)

Nie tylko festiwal w Sopocie był okazją, żeby podziwiać jej styl.

Kilka dni wcześniej Helena pojawiła się w studiu ,,Dzień Dobry TVN” w skórzanej mini z frędzlami, bordowych rajstopach i srebrnych szpilkach.

Internauci porównali ją wtedy do Moniki Olejnik, która również stawia na wielobarwne rajstopy i krótkie spódnice.

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)

Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że że zdjęcia Vondráčkovej sprzed 25 lat pokazują… niemal tę samą kobietę.

Fani twierdzą, że artystka zatrzymała czas i wygląda tak samo, jak wtedy, gdy miała niewiele ponad 50 lat.

Na zdj.: Helena Vondráčková, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)

Niektórzy snują teorie, ze sekret jej młodego wyglądu tkwi miłości.

Helena od 20 lat jest żoną młodszego o 12 lat Martina Michala, który został także jej menadżerem. Para żyje i pracuje razem, zdaje się służyć gwieździe, która wciąż zachwyca głosem, ale i urodą.

Na zdj.: Helena Vondráčková, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)
Na zdj.: Helena Vondráčková, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)
Na zdj.: Helena Vondráčková, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)
Na zdj.: Helena Vondráčková, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)
Na zdj.: Helena Vondráčková, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)
Na zdj.: Helena Vondráčková, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)
Na zdj.: Helena Vondráčková, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Helena Vondráčková zachwyca w Sopocie. Czas się dla niej zatrzymał (FOTO)
