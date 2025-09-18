A więc tak wyglądał miesiąc miodowy Wersow i Friza! „Nasza podróż poślubna”
Podzielili się niesamowitym nagraniem z podróży.
Wersow i Friz są jedną z najbardziej znanych par wśród polskich influencerów. Mają za sobą poważne kryzysy i rozstania, jak i wiele pięknych chwil. W 2023 roku powitali na świecie swoją córeczkę Maję. Teraz do ważnych momentów w życiu pary można dołączyć ich ślub.
18 sierpniam na Instagramie opublikowali pierwsze zdjęcia z tego wyjątkowego dnia. Widać na nich szczęśliwych nowożeńców, a szczególną uwagę zwróciły błyszczące obrączki. Ślub wzięli w otoczeniu przyjaciół i bliskich w Grecji.
Okazuje się, że miesiąc miodowy przeżyli w Afryce!
Wersow podzieliła się wzruszającym nagraniem z podróży poślubnej, na którym widzimy niesamowicie szczęśliwą parę nowożeńców.
„Our honeymoon 🤍 Nasza podróż poślubna rozpoczęła się w Afryce, a wkrótce podzielimy się kolejnymi wspomnieniami!”.
Wiśniewscy zafundowali sobie lot nad Sawanną, skąd widzieli dzikie zwierzęta i niesamowitą przyrodę.
Widzimy też, że Weronika idealnie dopasowała stylizację do afrykańskiego otoczenia.
Asik | 19 września 2025
Widać, że zwierzęta uciekają w popłochu na dźwięk helikoptera – nie wiem, czy to dobry sposób na zwiedzanie Afryki.