A więc tak wyglądał miesiąc miodowy Wersow i Friza! „Nasza podróż poślubna"

Podzielili się niesamowitym nagraniem z podróży.

/ 18.09.2025 /
Karolina T.
Podróż poślubna Wersow i Friza

Wersow i Friz są jedną z najbardziej znanych par wśród polskich influencerów. Mają za sobą poważne kryzysy i rozstania, jak i wiele pięknych chwil. W 2023 roku powitali na świecie swoją córeczkę Maję. Teraz do ważnych momentów w życiu pary można dołączyć ich ślub.

18 sierpniam na Instagramie opublikowali pierwsze zdjęcia z tego wyjątkowego dnia. Widać na nich szczęśliwych nowożeńców, a szczególną uwagę zwróciły błyszczące obrączki. Ślub wzięli w otoczeniu przyjaciół i bliskich w Grecji. 

 

Okazuje się, że miesiąc miodowy przeżyli w Afryce!

Wersow podzieliła się wzruszającym nagraniem z podróży poślubnej, na którym widzimy niesamowicie szczęśliwą parę nowożeńców.

„Our honeymoon 🤍 Nasza podróż poślubna rozpoczęła się w Afryce, a wkrótce podzielimy się kolejnymi wspomnieniami!”.

Wiśniewscy zafundowali sobie lot nad Sawanną, skąd widzieli dzikie zwierzęta i niesamowitą przyrodę.

 

Widzimy też, że Weronika idealnie dopasowała stylizację do afrykańskiego otoczenia.

Asik | 19 września 2025 Odpowiedz

Widać, że zwierzęta uciekają w popłochu na dźwięk helikoptera – nie wiem, czy to dobry sposób na zwiedzanie Afryki.

