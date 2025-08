Agnieszka i Artur Kotońscy świętują 30. rocznicę ślubu! Na archiwalnych zdjęciach weselnych są nie do poznania (FOTO)

Agnieszka i Artur Kotońscy świętują 30. rocznicę ślubu

„30 lat razem.❤️❤️❤️❤️

To nie tylko liczba. To tysiące wspólnych poranków, wieczorów, uśmiechów, rozmów, czułości i prób.❤️❤️❤️

Dziękuję Ci za każdy dzień – za to, że jesteś, że rano się do mnie uśmiechasz, że milczysz, kiedy trzeba, i mówisz, gdy najbardziej tego potrzebuję” – napisała w poście pod zdjęciami.