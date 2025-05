Agnieszka Kaczorowska pojawiła się z mamą w „Halo Tu Polsat”! Opowiedziały o łączącej ich, pięknej relacji (FOTO)

Agnieszka Kaczorowska z mamą

Oprócz opowiadania o wzajemnym wsparciu, mama Agnieszki Kaczorowskiej przekazała pewną ważną radę dla rodziców.

„Nie wymagajmy od dzieci tego, co sami chcielibyśmy spełnić. Przed żadnymi moimi dziećmi nie stawiałam wyroków, że muszą iść na medycynę czy prawo lub tak czy inaczej robić. Robicie wy. Wy za to odpowiadacie i najwyżej później trochę popłaczecie (…) Trzeba dać przestrzeń na podejmowanie własnych decyzji. Nawet już we wczesnym nastoletnim życiu” – powiedziała Anna Garwolińska.