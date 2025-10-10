times-dark
Kozaczek
Gwiazdy Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd

Katarzyna Wajda się rozwodzi! Coraz częściej widziana u boku kolegi z branży. Czy to nowa miłość?

Na fotografiach z ostatnich tygodni oboje wyglądają na odprężonych i szczęśliwych.

Katarzyna Wajda Wajda
/ 10.10.2025 /
ks
Katarzyna Wajda-min źródło AKPA

1 / 5

Aktorka coraz częściej u boku kolegi z branży. Czy to nowa miłość Katarzyny Wajdy?

Na czerwonym dywanie zachwyca promiennym uśmiechem i elegancją, a w życiu prywatnym Katarzyna Wajda przechodzi wyjątkowo trudny okres. Jak ustalili dziennikarze Pudelka, popularna aktorka podjęła decyzję o zakończeniu swojego 16-letniego małżeństwa z Mateuszem Wajdą.

Katarzyna Wajda-min źródło AKPA

2 / 5

Aktorka coraz częściej u boku kolegi z branży. Czy to nowa miłość Katarzyny Wajdy?

Przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w świecie filmowym. Poznali się jeszcze na studiach i wspólnie wychowują trzech synów: Tobiasza, Tadeusza i Wawrzyńca.

Syn Tobiasz będzie grał w filmie ,,Ministraci” u boku Tomasza Schuchardta oraz Kamili Urzędowskiej.

Zrzut ekranu 2025-10-10 143508

3 / 5

Aktorka coraz częściej u boku kolegi z branży. Czy to nowa miłość Katarzyny Wajdy?

W komentarzach fanów pod artykułami na portalu ,,Pudelek” oraz na forum dyskusyjnym  pojawiły się plotki, że serce aktorki znów zaczęło bić mocniej. Według internautów, Katarzyna miała związać się z aktorem Bartłomiejem Kotschedoffem.

Screenshot_2025-10-10-18-09-44-825_com.instagram.android-edit

4 / 5

Aktorka coraz częściej u boku kolegi z branży. Czy to nowa miłość Katarzyny Wajdy?

Para rzekomo pojawiła się razem na Festiwalu Filmowym w Gdyni, co natychmiast wzbudziło zainteresowanie fanów aktorki. Bartłomiej w rozmowie z ,Pudelkiem” odniósł się do tej informacji krążącej po sieci:

A pewnie, że możecie życzyć szczęścia! Tego nigdy za wiele.

Zrzut ekranu 2025-10-10 143430

5 / 5

Aktorka coraz częściej u boku kolegi z branży. Czy to nowa miłość Katarzyny Wajdy?

Na zdjęciach z branżowych spotkań i premier widać ich razem: obejmują się, śmieją, a ich relacja wydaje się pełna ciepła i wzajemnej sympatii. Ujęcia z wydarzeń i nieformalnych spotkań pokazują, że spędzają ze sobą sporo czasu także poza planem.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Adrianna Biedrzyńska przez lata nie miała kontaktu z córką. Jak dziś wygląda Michalina Robakiewicz?
Aktualności Polscy celebryci
Adrianna Biedrzyńska Michalina Robakiewicz
Adrianna Biedrzyńska przez lata nie miała kontaktu z córką. Jak dziś wygląda Michalina Robakiewicz?
Córka Adrianny Biedrzyńskiej ma już 31 lat.
Zmarła Diane Keaton. Legendarna gwiazda Hollywood miała 79 lat
Aktualności Gwiazdy Newsy Zagraniczni celebryci
Diane Keaton Zmarli 2025
Zmarła Diane Keaton. Legendarna gwiazda Hollywood miała 79 lat
Ikona kina, znana z „Ojca chrzestnego” i „Annie Hall”, odeszła.
„Afryka Express”. Piotr nie wytrzymał i powiedział to Ewie! Padły mocne słowa
Newsy Polscy celebryci Programy TV
Afryka Express Ewa Gawryluk
„Afryka Express”. Piotr nie wytrzymał i powiedział to Ewie! Padły mocne słowa
Widzowie byli świadkami ostrej wymiany zdań między Piotrem Domanieckim a Ewą Gawryluk.
Burza w “Afryka Express”! Powrót Kasi i Pawła rozwścieczył pozostałych uczestników. Padły mocne słowa
Aktualności Newsy Programy TV
Afryka Express Katarzyna Niezgoda
Burza w “Afryka Express”! Powrót Kasi i Pawła rozwścieczył pozostałych uczestników. Padły mocne słowa
W szóstym odcinku „Afryka Express” doszło do sytuacji, jakiej nikt się nie spodziewał.
Wizerunek ojca idealnego legł w gruzach! Prawniczka demaskuje Philippa Pleina
Aktualności Newsy Zagraniczni celebryci
Philipp Plein
Wizerunek ojca idealnego legł w gruzach! Prawniczka demaskuje Philippa Pleina
Skandal wokół projektanta nabiera tempa. Głos zabrała prawnik z Wielkiej Brytanii.
Agnieszka Kaczorowska coraz bardziej się otwiera. To właśnie te słowa po raz pierwszy wypowiedziała do Rogacewicza
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Agnieszka Kaczorowska coraz bardziej się otwiera. To właśnie te słowa po raz pierwszy wypowiedziała do Rogacewicza
"Motylki w brzuchu są fajne, ale ulotne" - zdradza aktorka.
Rodzina Clarke znów w centrum dramatu! „Musimy spakować się i opuścić Tajlandię”
Polscy celebryci Skandale
Clarke
Rodzina Clarke znów w centrum dramatu! „Musimy spakować się i opuścić Tajlandię”
Dominika Clarke ujawnia kulisy rodzinnego koszmaru.
To był pierwszy mąż Angeliny Jolie. Razem pili krew i kochali się bez granic
Aktualności Gwiazdy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Angelina Jolie Billy Bob Thornton
To był pierwszy mąż Angeliny Jolie. Razem pili krew i kochali się bez granic
Najgorętszy romans początku lat 2000.
Kayah odezwała się po śmierci mamy. Jej widok łamie serce!
Aktualności Polscy celebryci
Kayah
Kayah odezwała się po śmierci mamy. Jej widok łamie serce!
Kayah opublikowała w social mediach czarno-białe wideo. Fala komentarzy ją zaskoczyła.
Piotr Mróz wyzywa publicznie męża Karoliny Pisarek. Roger Salla już odpowiedział!
Aktualności Polscy celebryci
Karolina Pisarek Piotr Mróz
Piotr Mróz wyzywa publicznie męża Karoliny Pisarek. Roger Salla już odpowiedział!
"Taki jesteś kozak w sieci" - pisze Roger Salla.
Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek prowadzą otwartą wojnę. Nie uwierzycie, o co się spięli!
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek Marcin Hakiel
Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek prowadzą otwartą wojnę. Nie uwierzycie, o co się spięli!
Wiemy, co ich poróżniło!
Alicja Szemplińska ocenia Viki Gabor i Roxie Węgiel. Padły szczere słowa
Newsy VIDEO Kozaczka
Alicja Szemplińska Roxie Węgiel
Alicja Szemplińska ocenia Viki Gabor i Roxie Węgiel. Padły szczere słowa
Viki Gabor i Roxie Węgiel nie miały łatwo? Alicja Szemplińska nie ma wątpliwości!
Friz i Wersow dopiero teraz pokazali kadry z bajkowego ślubu. Stylizacja Majusi skradła nasze serca! (FOTO)
Aktualności Polscy celebryci
Friz śluby Gwiazd
Friz i Wersow dopiero teraz pokazali kadry z bajkowego ślubu. Stylizacja Majusi skradła nasze serca! (FOTO)
Przepych miesza się tu ze stylem glamour! Zobacz zdjęcia.
Plejada gwiazd czaruje na 41. Warszawskim Festiwalu Filmowym. Quebo z ukochaną, Rosati jak cyganka! (FOTO)
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Warnke Małgorzata Foremniak
Plejada gwiazd czaruje na 41. Warszawskim Festiwalu Filmowym. Quebo z ukochaną, Rosati jak cyganka! (FOTO)
Byli też: Katarzyna Warnke, Małgorzata Foremniak, Hanna Bakuła...
Alicja Szemplińska ujawnia prawdę o „The Voice of Poland”. Młodzi ludzie mogą mieć z tym ogromny problem
Newsy VIDEO Kozaczka
Alicja Szemplińska The Voice Of Poland
Alicja Szemplińska ujawnia prawdę o „The Voice of Poland”. Młodzi ludzie mogą mieć z tym ogromny problem
Alicja Szemplińska szczerze o udziale w "The Voice of Poland".
Widzowie „Good Luck Guys” murem za Piotrem Mrozem. Tak Goździalska komentuje konflikt!
Aktualności Polscy celebryci
Good Luck Guys Monika Goździalska
Widzowie „Good Luck Guys” murem za Piotrem Mrozem. Tak Goździalska komentuje konflikt!
"Nie muszę robić live'ów, żeby mi ludzie płacili" — dosadnie podsumowała. Co jeszcze nam powiedziała?
 