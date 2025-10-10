Katarzyna Wajda się rozwodzi! Coraz częściej widziana u boku kolegi z branży. Czy to nowa miłość?
Na fotografiach z ostatnich tygodni oboje wyglądają na odprężonych i szczęśliwych.
Na czerwonym dywanie zachwyca promiennym uśmiechem i elegancją, a w życiu prywatnym Katarzyna Wajda przechodzi wyjątkowo trudny okres. Jak ustalili dziennikarze Pudelka, popularna aktorka podjęła decyzję o zakończeniu swojego 16-letniego małżeństwa z Mateuszem Wajdą.
Przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w świecie filmowym. Poznali się jeszcze na studiach i wspólnie wychowują trzech synów: Tobiasza, Tadeusza i Wawrzyńca.
Syn Tobiasz będzie grał w filmie ,,Ministraci” u boku Tomasza Schuchardta oraz Kamili Urzędowskiej.
W komentarzach fanów pod artykułami na portalu ,,Pudelek” oraz na forum dyskusyjnym pojawiły się plotki, że serce aktorki znów zaczęło bić mocniej. Według internautów, Katarzyna miała związać się z aktorem Bartłomiejem Kotschedoffem.
Para rzekomo pojawiła się razem na Festiwalu Filmowym w Gdyni, co natychmiast wzbudziło zainteresowanie fanów aktorki. Bartłomiej w rozmowie z ,Pudelkiem” odniósł się do tej informacji krążącej po sieci:
A pewnie, że możecie życzyć szczęścia! Tego nigdy za wiele.
Na zdjęciach z branżowych spotkań i premier widać ich razem: obejmują się, śmieją, a ich relacja wydaje się pełna ciepła i wzajemnej sympatii. Ujęcia z wydarzeń i nieformalnych spotkań pokazują, że spędzają ze sobą sporo czasu także poza planem.