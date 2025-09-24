Aleksandra Mirosław mistrzynią świata we wspinaczce sportowej! Tak wygląda jej życie poza sportem

Kim jest prywatnie Aleksandra Mirosław?

Aleksandra Mirosław po raz kolejny udowodniła, że jest niekwestionowaną królową wspinaczki na czas. Podczas mistrzostw świata w Seulu Polka sięgnęła po złoto, ustanawiając przy tym nowy rekord globu – 6,03 sekundy.

Finałowa rywalizacja w Korei Południowej przeszła do historii. Mirosław, znana z perfekcyjnej techniki i niesamowitej dynamiki, wspięła się po 15-metrowej ściance w czasie 6,03 sekundy. To nie tylko złoty medal mistrzostw świata, ale także najlepszy rezultat w dziejach tej dyscypliny.