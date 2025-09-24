Aleksandra Mirosław mistrzynią świata we wspinaczce sportowej! Tak wygląda jej życie poza sportem
Kim jest prywatnie Aleksandra Mirosław?
1 / 7
Aleksandra Mirosław po raz kolejny udowodniła, że jest niekwestionowaną królową wspinaczki na czas. Podczas mistrzostw świata w Seulu Polka sięgnęła po złoto, ustanawiając przy tym nowy rekord globu – 6,03 sekundy.
Finałowa rywalizacja w Korei Południowej przeszła do historii. Mirosław, znana z perfekcyjnej techniki i niesamowitej dynamiki, wspięła się po 15-metrowej ściance w czasie 6,03 sekundy. To nie tylko złoty medal mistrzostw świata, ale także najlepszy rezultat w dziejach tej dyscypliny.
2 / 7
Polka od lat należy do światowej czołówki i już wielokrotnie udowadniała, że granice szybkości w tej konkurencji można przesuwać. Tym razem jednak zrobiła coś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, złamała barierę dotychczasowych osiągnięć i poprawiła swój własny rekord.
3 / 7
Mirosław, nazywana przez media „Spider Woman”, od lat inspiruje młodych adeptów wspinaczki. Jej kolejne rekordy i medale pokazują, że Polska stała się jednym z najważniejszych punktów na wspinaczkowej mapie świata. Złoto i rekord świata w Seulu tylko tę pozycję umacniają.
4 / 7
Aleksandra Mirosław, prywatnie rodowita lublinianka, w 2019 roku wyszła za mąż za swojego trenera, Mateusza Mirosława, który od lat wspiera ją w sportowej karierze.
To właśnie jego doświadczenie i profesjonalizm stoją u podstaw jej wielkich sukcesów.
5 / 7
Aleksandra studiowała na Politechnice Lubelskiej, a przed pełnym poświęceniem się sportowi pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego. Dziś, oprócz kariery sportowej, pełni również rolę żołnierza Wojska Polskiego, łącząc pasję i obowiązek wobec kraju.
6 / 7
Aleksandra pochodzi z Lublina, gdzie spędziła dzieciństwo i wciąż chętnie wraca. Sport był obecny w jej życiu od najmłodszych lat: początkowo trenowała pływanie, ale inspiracją do wspinaczki była starsza siostra Małgorzata, która uprawiała tę dyscyplinę.
To właśnie wspólne treningi sióstr sprawiły, że Ola odkryła swoją pasję. Z czasem rywalizowały nawet ze sobą na zawodach juniorskich, co dziś wspomina z uśmiechem.
7 / 7