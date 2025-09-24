times-dark
Kozaczek
Aleksandra Mirosław mistrzynią świata we wspinaczce sportowej! Tak wygląda jej życie poza sportem

Kim jest prywatnie Aleksandra Mirosław?

Aleksandra Mirosław
/ 24.09.2025 /
Karolina T.
Na zdj.: Aleksandra Mirosław, Fot. ArtService/AKPA

Kim jest prywatnie Aleksandra Mirosław?

Aleksandra Mirosław po raz kolejny udowodniła, że jest niekwestionowaną królową wspinaczki na czas. Podczas mistrzostw świata w Seulu Polka sięgnęła po złoto, ustanawiając przy tym nowy rekord globu – 6,03 sekundy.

 

 

Finałowa rywalizacja w Korei Południowej przeszła do historii. Mirosław, znana z perfekcyjnej techniki i niesamowitej dynamiki, wspięła się po 15-metrowej ściance w czasie 6,03 sekundy. To nie tylko złoty medal mistrzostw świata, ale także najlepszy rezultat w dziejach tej dyscypliny.

 

akpa20250706_amiroslaw_as_9843

Kim jest prywatnie Aleksandra Mirosław?

Polka od lat należy do światowej czołówki i już wielokrotnie udowadniała, że granice szybkości w tej konkurencji można przesuwać. Tym razem jednak zrobiła coś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, złamała barierę dotychczasowych osiągnięć i poprawiła swój własny rekord.

Na zdj.: Aleksandra Mirosław, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Kim jest prywatnie Aleksandra Mirosław?

Mirosław, nazywana przez media „Spider Woman”, od lat inspiruje młodych adeptów wspinaczki. Jej kolejne rekordy i medale pokazują, że Polska stała się jednym z najważniejszych punktów na wspinaczkowej mapie świata. Złoto i rekord świata w Seulu tylko tę pozycję umacniają.

Na zdj.: Mateusz Mirosław, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Kim jest prywatnie Aleksandra Mirosław?

Aleksandra Mirosław, prywatnie rodowita lublinianka, w 2019 roku wyszła za mąż za swojego trenera, Mateusza Mirosława, który od lat wspiera ją w sportowej karierze.

To właśnie jego doświadczenie i profesjonalizm stoją u podstaw jej wielkich sukcesów.

Na zdj.: Aleksandra Mirosław, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Kim jest prywatnie Aleksandra Mirosław?

Aleksandra studiowała na Politechnice Lubelskiej, a przed pełnym poświęceniem się sportowi pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego. Dziś, oprócz kariery sportowej, pełni również rolę żołnierza Wojska Polskiego, łącząc pasję i obowiązek wobec kraju.

Na zdj.: Aleksandra Mirosław, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Kim jest prywatnie Aleksandra Mirosław?

Aleksandra pochodzi z Lublina, gdzie spędziła dzieciństwo i wciąż chętnie wraca. Sport był obecny w jej życiu od najmłodszych lat: początkowo trenowała pływanie, ale inspiracją do wspinaczki była starsza siostra Małgorzata, która uprawiała tę dyscyplinę.

 

To właśnie wspólne treningi sióstr sprawiły, że Ola odkryła swoją pasję. Z czasem rywalizowały nawet ze sobą na zawodach juniorskich, co dziś wspomina z uśmiechem.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

