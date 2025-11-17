Nie da się ukryć, że Aneta Kręglicka stale zachwyca swoim wdziękiem i urodą. Dla modelki czas chyba się zatrzymał i wygląda coraz młodziej.

Warto wspomnieć, że w 1989 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, co otworzyło jej drzwi do udziału w wyborach Miss World. W konkursie odbywającym się w Hongkongu okazała się bezkonkurencyjna, zdobywając koronę Miss World 1989 jako pierwsza i jedyna dotychczas Polka. Jej sukces odbił się szerokim echem zarówno w Polsce, jak i na świecie.