Aneta Kręglicka zachwyciła na pokazie. Nogi do nieba!
Aż trudno uwierzyć, że ma 60 lat!
Dziś w poniedziałkowy wieczór odbyła się premiera najnowszej kolekcji Macieja Zienia. Na wydarzeniu zagościły tłumy celebrytek, które zaprezentowały się w wyjątkowych kreacjach. Tego wieczoru show skradła bez wątpienia Aneta Kręglicka.
60-letnia Miss była odziana w kusą mini, pokrytą srebrzystymi cyrkoniami. Kreacja wyróżniała się również marszczonym krojem oraz delikatną siateczką, która okalała ręce i ramiona. Całość ograła czarnymi szpilkami, rajstopami i torebką. Nie da się ukryć, że taka stylizacja to dość odważny wybór, a Kręglicka udowadnia, że moda nie stawia przed nią żadnych ograniczeń, także tych wiekowych.
Cały jej look uzupełniły hollywoodzkie fale i mocniejszy makijaż.
Nie da się ukryć, że Aneta Kręglicka stale zachwyca swoim wdziękiem i urodą. Dla modelki czas chyba się zatrzymał i wygląda coraz młodziej.
Warto wspomnieć, że w 1989 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, co otworzyło jej drzwi do udziału w wyborach Miss World. W konkursie odbywającym się w Hongkongu okazała się bezkonkurencyjna, zdobywając koronę Miss World 1989 jako pierwsza i jedyna dotychczas Polka. Jej sukces odbił się szerokim echem zarówno w Polsce, jak i na świecie.