Anna Kalczyńska wściekła się plażowiczów. „Wkurzają mnie, jak mało co!”

Anna Kalczyńska narzeka na plażowiczów

Na początku opisywała brzydką pogodę, która bardzo ją zawiodła w tym roku. Anna Kalczyńska liczyła na to, że będzie mogła trochę sobie popływać na ukochanym kite do kite-surfingu.

Potem jednak zdenerwowało ją zupełnie coś innego…